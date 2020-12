Bewoners Gouden Bocht dreigen gemeente met rechtszaak vanwege vuilnis

Afval in de straten van Amsterdam. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Dat staat in een dagvaarding van de Vereniging Bewoners van de Gouden Bocht, die de advocaat namens hen naar wethouder Laurens Ivens (reiniging) heeft gestuurd.

Volgens Hammerstein, die kantoor houdt aan dit meest prestigieuze deel van de grachtengordel, doet de stad te weinig om de openbare ruimte in de buurt netjes te houden. ‘De gemeente schiet ernstig en verwijtbaar tekort in één van haar kerntaken, namelijk het schoonhouden van de stad in het belang van de volksgezondheid de veiligheid en de economie’, schrijft Hammerstein in de dagvaarding. Voor 15 december wil hij verbeteringen zien van de gemeente, anders dreigt hij een juridische procedure te beginnen.

‘Verwende VVD'ers’

Hammerstein beweert ook dat de gemeente de vele afvalmeldingen van bewoners in het gebied bewust negeert. Hij heeft gehoord dat: ‘de verwende VVD’ers die daar wonen niet moeten verwachten dat zij op hun wenken worden bediend’, schrijft Hammerstein in de dagvaarding. Bewijs voor deze bewering, of de namen van ambtenaren die dit zeggen, wil Hammerstein niet geven. Volgens de advocaat heeft een anonieme bron dit verklaard en zal hij de verklaring van deze klokkenluider gebruiken in een eventuele rechtszaak.

De gemeente weerspreekt er bij het opvolgen van de meldingen uitzonderingen gemaakt voor specifieke delen van de gracht, of groepjes bewoners. “Wanneer er een melding wordt gemaakt over afval dan wordt dat, voor zover mogelijk, dezelfde dag, of de daaropvolgende dag opgepakt. Dat beleid geldt voor het hele Centrum,” aldus een zegsvrouw.

Opengepikt

Dat bewoners, voornamelijk uit de binnenstad, klagen over rondslingerend afval en verkeerd aangeboden huisvuil, is niet nieuw. Waarschijnlijk is het hier rommeliger omdat er in dit deel van de stad nog altijd twee keer per week huisvuilzakken langs de kant van de weg moeten worden geplaatst. Die worden vaak opengepikt door meeuwen, of op verkeerde dagen buiten gezet, waardoor het vuil zich over de straat verspreidt.

Stadsdeel Centrum heeft beloofd dat er waar mogelijk ondergrondse vuilniscontainers worden neergezet in de grachtengordel, zoals in de rest van de stad. In de binnenstad duurt de uitrol hiervan langer omdat de plaatsing vaak gecombineerd wordt met een herinrichting, of met het herstel van de kades en bruggen. Ook is er in sommige delen van de binnenstad te weinig ruimte voor de containers.

Ludieke acties

Het is niet de eerste keer dat Hammerstein met ludieke acties de aandacht trekt. Eerder riep hij op om rondzwervend of verkeerd aangeboden afval te dumpen bij de Stopera, ook plaatste hij in 2017 op diverse afvalbergen vlaggetjes met het logo van D66, toentertijd de grootste partij van de stad. “In Zuidoost is het heel schoon, ook in West is het keurig, maar hier komen ze maar één keer per week langs om te vegen. Het is ongelofelijk.”

In 2019 dreigde hij met een kort geding toen de gemeente enkele blauwe bouwhekken in de Gouden Bocht had geplaatst, te lang naar de smaak van Hammerstein.

In de Gouden Bocht nabij het kantoor van Hammerstein stond volgens rijkenblad Quote eerder dit jaar het duurste grachtenpand van de stad te koop, het voormalige hoofdkantoor van modemerk Viktor & Rolf, dat 14 miljoen euro moest opbrengen.