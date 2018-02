Bewoners geëvacueerd om brand in Badhoevedorp

Vanwege een zeer grote brand in een beddenzaak aan de Jan van Gentstraat in Badhoevedorp zijn in de nacht van zaterdag op zondag zo'n twintig omwonenden geëvacueerd.



De brandweer was tot het begin van de middag bezig met nablussen. Het winkelpand is uitgebrand. De woningen boven de winkel zijn onbewoonbaar geworden. De hulpdiensten werden even voor 02.00 uur gewaarschuwd over de brand, waarbij veel rook vrijkwam.



De geëvacueerde mensen werden in een nabijgelegen hotel opgevangen. Een aantal van hen, bewoners van ontruimde woningen aan de Nieuwemeerdijk, konden zondagochtend vroeg weer terug naar huis.



Stichting Salvage zorgt volgens de brandweer voor de schadeafhandeling en, in overleg met de bewoners van wie hun woning onbewoonbaar is geworden, voor vervangende woonruimte. De oorzaak van de brand is nog onbekend.