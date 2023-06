Bewoners geëvacueerd na brand appartementencomplex in Oost: ‘Vuur kwam via rooster binnen’

In een appartementencomplex aan de Joan Muyskenweg in Amsterdam-Oost woedde zaterdagavond een grote brand. Beeld Michel van Bergen

Een van de bewoners staat rond 21.00 uur, ruim een uur nadat de brand ontstond, buiten op de stoep van het Mercure Hotel in grote onzekerheid over het lot van haar hondje dat nog steeds in het appartement op de derde verdieping zit. “Wij waren niet thuis toen de brand uitbrak, en onze hond was thuis. Niemand kan mij vertellen hoe nu met het hondje is.”

Naast haar staat Danny (30) een bewoner van de waarschijnlijk zwaar getroffen zevende verdieping. “Wij werden gealarmeerd door het rookalarm. Bij ons kwam het vuur via de roosters naar binnen. Mijn vriendin en ik hebben geprobeerd om het met bakjes water uit te krijgen, maar dat lukte natuurlijk niet. Toen hebben we de kat gepakt en zijn we in de gangen op de deuren van de buren gaan bonzen om iedereen te waarschuwen. Natuurlijk was er ook paniek.”

Danny staat er ogenschijnlijk ontspannen bij. “Natuurlijk kan ik me druk maken. Maar het zijn maar spullen. Ik ben vooral blij dat iedereen naar buiten is kunnen komen.” Danny hoopt dat hij nog even naar binnen mag om de autosleutel te halen. “Maar misschien staat de parkeergarage ook wel onder water.”

‘Geen alarm’

Een bewoner van de achtste verdieping van het getroffen pand vraagt Danny hoopvol: “Wat denk je dat er nog over is van onze woningen?” “Ik vrees wel dat het nog een hele tijd duurt voordat we weer echt in ons appartement kunnen.” De bewoner van de achtste verdieping werd gealarmeerd door op de deur bonzende buren. Hij heeft zijn kinderen net op bed gelegd in een hotelkamer van het Mercure Hotel.

George (30) woont op de eerste verdieping van het appartementencomplex dat is getroffen. Hij heeft geen brandalarm gehoord. Ook andere bewoners geven aan dat ze niet door een alarm zijn gewaarschuwd. “Ik pakte een appel in de keuken en toen zag ik zwaailichten, tegelijkertijd zag ik mensen op boten naar boven kijken. In de gang was al heel veel rook. Ik ben via de branduitgang naar buiten gevlucht.”

George staat zaterdagavond te kijken naar het enorme materieel dat is uitgerukt. Nog altijd wordt er druk geblust. Op de bovenste verdieping zijn nog steeds vlammen te zien. Hij kan bij vrienden blijven slapen. “Geen idee wanneer ik weer terug kan. Maar ik maak me wel zorgen over de kwaliteit van de lucht in mijn appartement.”

‘Zwart van de rook’

Luis Leite (44) woont in het appartementencomplex Enter 6, hij staat in een hardlooptenue met een blauwe deken om zich heen geslagen. “Van de politie gekregen.” Hij staat achter het roodwitte lint en heeft geen idee wanneer hij weer naar huis mag.

Toen de brand begon had hij helemaal niet door hoe ernstig het was. “Toen ik ging hardlopen zag ik wel een brandweerwagen staan, maar ik dacht eerst nog dat het een lekkage was. Maar toen ik terug kwam, stond het zwart van de rook.” Hij laat foto’s zien van uitslaande vlammen uit het complex. Met een andere bewoner uit zijn complex bespreekt hij eventuele rookschade.

Arthur (25) heeft net van de brandweer gehoord dat hij naar huis mag. Hij huurt van Vesteda in het blok naast het appartementencomplex dat vlam vatte. “We hebben alleen geen elektriciteit in het gebouw, maar voor de nacht moet dat niet uitmaken. Wel kregen we het advies om de ramen dicht te houden vanwege de rook in het naastgelegen complex.”

