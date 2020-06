Bewoners ernstig mishandeld bij woningoverval in Noord

Beeld ANP

Volgens de politie verloor de man daarbij zijn bewustzijn. Zowel hij als de vrouw liggen nog in het ziekenhuis. Hoe ze er aan toe zijn, is niet duidelijk.

Rond 02.00 uur werden de bewoners in de Beemsterstraat wakker van gerommel in hun huis. Toen ze poolshoogte gingen nemen, stuitten ze op de inbrekers. Die mishandelden de bewoners flink en daarop is alarm geslagen.

De politie kon niet zeggen of ze dat zelf hebben gedaan. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Het is niet duidelijk of de inbrekers buit hebben gemaakt. De politie zoekt getuigen.