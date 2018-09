Bewoners en stadsdelen zijn bouwwoede beu

We zien dat woningen worden opgekocht, opgeknapt en uitgebreid voor doorverkoop of verhuur

Ook de stadsdeelbesturen zien de ernst van de situatie in. "Dit is echt een onderwerp in West," zegt bestuurder Melanie van der Horst (D66).



"Huizenbezitters maken gebruik van elk plekje in de buurt. West versteent en de klachten nemen toe."



Bestuurders van West, Zuid, Centrum en Oost hebben een gesprek aangevraagd met wet­houder Marieke van Doorninck (GroenLinks). "Ik snap de zorgen van bewoners," zegt Sebas­tiaan Capel (D66) van Zuid.



"We willen nu kij-ken wat we kunnen doen." GroenLinks, de grootste partij, zal de bouwwoede in de raad aan de orde stellen. Ook volgt een bijeenkomst met deskundigen. "De grens is bereikt," zegt raadslid Nienke van Renssen.



Sociale cohesie

De klachten van buurtbewoners zijn divers, zo bleek deze week tijdens een bijeenkomst in West: lawaai, opstoppingen, parkeerplekken die fungeren als opslag, tuinen die verstenen, groen dat verdwijnt, wateroverlast, aantasting van funderingen. Ook de buurt verandert.



"We zien dat woningen worden opgekocht, opgeknapt en uitgebreid voor doorverkoop of verhuur," zegt Fike van der Burght van bewonersgroep Bouwwoede West.