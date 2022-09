Bewoners én horeca ongerust over terrassenbeleid: ‘Kleine irritaties kunnen heel groot worden’

Tijdens informatie-avonden in de stadsdelen konden bewoners en horecaondernemers vragen stellen aan de gemeente. Beeld Jean-Pierre Jans

Horecaondernemers in de stad worden geconfronteerd met een berg gemeentelijke regeltjes, die ook nog eens in alle stadsdelen anders zijn. Dat moet anders, vindt het college: duidelijker en minder versplinterd. Er moeten regels komen die in de hele stad hetzelfde zijn, maar dan wel afgestemd op het type horeca (bijvoorbeeld een lunchtentje of een nachtclub) en de locatie van het etablissement (een winkelstraat of een park).

Meer maatwerk, minder onduidelijkheid.

Goed, aan de ambtenaren van de gemeente de schone taak om dit uit te leggen. Dat deden ze de afgelopen twee weken op informatie-avonden in de hele stad. Woensdagavond werd deze rondgang afgesloten in het stadsdeel waar de meest bevochten vierkante meters openbare ruimte van de stad liggen: stadsdeel Centrum.

De pijnpunten: de XL coronaterrassen moeten vanaf 1 november afslanken naar het oude formaat, maar de gemeente onderzoekt of sommige terrassen toch kunnen blijven. Verder: er komt geen verbod, maar terrasverwarming is straks alleen toegestaan als die aan de gevel is bevestigd.

Als een zaak een terras in twee delen heeft, dan mag roken straks misschien niet meer op het terras dat aan de gevel grenst. En dan zijn er nog de openingstijden van de terrassen. De winterterrassen moeten volgens het plan om 22.00 uur sluiten, terwijl veel ondernemers langer open willen blijven. Nog een pijnpunt: terrassen worden door de bezoekers vaak als een obstakel in de looproute gezien. De ruimte die een terras op het trottoir moet overlaten voor voetgangers is nu vastgesteld op anderhalve meter, maar omdat er eerst een definitief plan moet komen voor het voetgangersbeleid, is nog onbekend wat de minimale loopruimte uiteindelijk wordt.

Bewoners versus ondernemers

Het nieuwe ‘beleidskader voor horeca en terrassen’ zit nog in de inspraakfase, dus iedereen kan er nog iets van vinden. En blijkbaar vinden veel mensen er inderdaad iets van: de Zuiderkerk – toch een forse ruimte – zat ramvol deze woensdagavond. Enerzijds waren daar de bewoners, vaak moegestreden na ontelbare meldingen van overlast en onderbroken nachten. En anderzijds waren daar de ondernemers die, gemangeld en gefrustreerd door regelgeving, onzeker zijn over wat ze mogelijk aan exploitatiemogelijkheden en dus aan omzet moeten inleveren.

Bij vlagen ging het er emotioneel aan toe, soms ronduit hard: “Het zijn toch vooral bewoners van een zekere leeftijd die vanavond naar de Zuiderkerk zijn gekomen,” zegt een vrouw. Een ander roept terug: “Discriminatie!”

Een binnenstadbewoner vertelt dat hij, samen met nog honderd andere bewoners, in een straatje woont met acht horecazaken. “Als er ‘s nachts glas wordt gestort, dan wil je dat er wordt gehandhaafd. Maar dat gebeurt niet. Vertel mij: waar kan ik naartoe bellen als ik en mijn kinderen ‘s nachts om 2.00 uur willen slapen?”

Vanaf het podium komt het antwoord dat het soms goed is om in gesprek te gaan met de horecaondernemer (in de zaal klinkt gelach). Of om een melding te doen bij het algemene telefoonnummer van de gemeente (het gelach zwelt aan). De binnenstadbewoner: “Je kan in discussie gaan met de eigenaar, maar die lacht je in je gezicht uit.”

Robbert van Leeuwen, de boomlange uitbater van café Van Leeuwen in de Utrechtsestraat vindt óók dat er meer moet worden gehandhaafd. “Dat zou zoveel frustraties bij buurtbewoners én ondernemers schelen.” Hij vindt het ‘superleuk om in Amsterdam te wonen en te ondernemen’. “Maar de spanning die de regelgeving oplevert tussen bewoners en ondernemers geeft veel stress.”

Achterin de kerk vraagt een horeca-ondernemer de microfoon. Hij wil het toch even gezegd hebben: “Welke mensen zijn in het centrum van de stad komen wonen toen er nog géén café’s zaten? Steek je vinger op. Wij ondernemers zijn er niet om mensen te treiteren. We willen in gesprek, maar dat willen de bewoners niet omdat de maat vol is – of zoiets.”

Compensatie

Een binnenstadbewoner poneert een out-of-the-box gedachte, die bij de horeca-opkomst op weinig sympathie kan rekenen: “Waarom rekent de gemeente geen huurprijs voor terrassen? We hebben onderwijs niet goed gefinancierd en dit geven we gratis weg. Dat is te gek voor woorden.”

En ook vanuit de ondernemers kwamen out-of-the-box ideeën: “Als deze plannen leiden tot minder omzet, gaat de gemeente dan compenseren?” (Bulderende lach van een bewoner uit de zaal). Het antwoord: ‘Nee’.

Binnenstadbewoner en voormalig bestuurder in stadsdeel Centrum, Guido Frankfurther, vindt dat de ondernemers er goed aan doen om te investeren in goed contact in de buurt. “Anders worden kleine irritaties bij bewoners heel groot.” En verder wil hij niet te veel mopperen: “Wat we soms vergeten bij dit soort discussies: wij Amsterdammers genieten allemaal wel eens van een terrasje.”