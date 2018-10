Bewoners Elandsgracht willen alcoholverbod

Ik zou het niet prettig vinden om mijn kinderen hier alleen te laten spelen

Door de herindeling van het gebied is veel zitgelegenheid gecreëerd. Een deel daarvan wordt nu de hele dag bezet door een groep daklozen en alcoholisten. "Ze vallen mensen lastig, maken rotzooi en worden door de drank onvoorspelbaar," zegt Daan de Greef van kledingwinkel Baskèts. "Als ze hier geen drank meer mogen nuttigen dan kunnen wij de politie bellen voordat de overlast begint. Nu hebben we vaak geen poot om op te staan."



Overlast in kaart brengen

"Een alcoholverbod is een ingrijpend middel om overlast tegen te gaan," aldus stadsdeelvoorzitter Mascha ten Bruggencate. "Alcohol is vaak niet het enige probleem. Eerst moeten we de overlast in kaart brengen om een passende oplossing te vinden. Er vinden al gesprekken plaats met ondernemers, bewoners, politie en maatschappelijk werk De Regenboog. Een alcoholverbod is een optie."



De verenigde ondernemers van de Elandsgracht hebben gesprekken gevoerd met de wijkagent en de wijkcoördinator van de Jordaan. De ondernemers zien het liefst eerder vandaag dan morgen een alcoholverbod. Mark Bollen: "Het lijkt wel alsof zij wachten tot het kalf is verdronken voordat zij de put willen dempen."



Vanuit de gemeente is toegezegd komende week de Elandsgracht te bezoeken om opnieuw gesprekken te voeren met bewoners en ondernemers. Daan de Greef: "De straat moet na de lange verbouwing weer gaan leven. Dat wordt door de huidige situatie belemmerd. Wij willen gewoon dat iedereen zich hier prettig voelt, met name de kinderen."