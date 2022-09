Bewoners Dichtersbuurt blij met sloop, maar onzeker over de toekomst: ‘Ik wacht tot ze me helpen’

Het blok tussen de Slotermeerlaan, Slauerhoffstraat, Bastiaansestraat en Burgemeester Roellstraat, de Dichtersbuurt, staat op de nominatie om gesloopt te worden. Beeld Dingena Mol

Het lijkt wat verlaten op de Slauerhoffstraat, een van de straten die de Dichtersbuurt omheint. De gordijnen zijn dicht en er is de laatste jaren weinig aan onderhoud aan de huizen gedaan. Op de schuurtjes die aan de gezinswoningen gebouwd zijn, hangen geplastificeerde posters van de GGD en Gemeente Amsterdam met teksten als ‘Last van ratten?’ en ‘Samen houden we de straat schoon’.

De Dichtersbuurt in Nieuw-West is rond 1960 gebouwd en bestaat uit voornamelijk kleine sociale huurwoningen. De huizen worden beheerd door woningcorporaties Eigen Haard en Stadgenoot en zijn flink verouderd. Samen met Gemeente Amsterdam zijn de corporaties in 2021 opnieuw plannen gaan maken voor de buurt, als onderdeel van de vernieuwing van Nieuw-West.

In juni 2022 liet Eigen Haard, na meerdere bijeenkomsten met de buurt, een definitieve enquête rondgaan. De bewoners werden gevraagd te kiezen tussen twee plannen, waarvan volledige sloop er een was. “Van mij mag je het bombarderen, want dit is hopeloos.” Buurtbewoner Wiebe May (73) verwoordt wat veel anderen vinden. De keuze viel dan ook op volledige sloop.

Buurtbewoner Ivana Cosic (33) vertelt over de staat van haar huis. “We wonen met z’n drieën in een tweekamerappartement dat naar schimmel stinkt. Eigen Haard doet wel wat aan onderhoud, maar tegen deze schimmel kun je niet op schilderen.”

Het plan voor de sloop zal in fases gaan. In welke fase het huis van Cosic aan de beurt is, is nog onduidelijk. “We willen hier nu weg. Liever vroeg dan laat.” Maar ze zien zichzelf niet snel vertrekken. Hetzelfde geldt voor May. “Al 22 jaar hebben ze het hierover. Het is wachten, wachten en nog eens wachten.”

Bewonersbegeleider

De eerste gesprekken over de sloop van de wijk begonnen al meer dan twintig jaar geleden. Woordvoerder van de gemeente, Dirk van den Bosch, vertelt dat deze in 2008 stopten. “Door de economische crisis van toen werden veel plannen weer in de ijskast gezet.”

Eduardo Sternberg (68) woont nu vijftien jaar in de Dichtersbuurt. “Het gesprek over de sloop liep al in 2007 toen ik hier kwam. Ik ben een beetje moe van deze poppenkast.” Als het zover is, vertrekt hij graag. Waarnaartoe, dat maakt hem niet uit. “Ik ga wachten tot ze me helpen, maar dat is moeilijk, die onzekerheid.”

Eigen Haard zal aan elk gezin een bewonersbegeleider toewijzen. De bewoners krijgen de keuze om definitief te verhuizen of terug te keren naar de Dichtersbuurt. Voor wie wil terugkeren in het blok kan het zo zijn dat die langere tijd in een wisselwoning zal moeten verblijven. De bewoners die naar een nieuwe buurt verhuizen, krijgen voorrang bij het vinden van een nieuwe woning. “Volgens mij gaan ze in 2025 slopen, dus dan zullen we in 2024 wel ergens geplaatst worden,” zegt Emrah Sevis (35). “We hebben wel eindelijk hoop.”

De voorlopige planning bevestigt dat, al is volgens Diana Minneart, woordvoerder Eigen Haard, nog niet duidelijk welke bewoner wanneer zal vertrekken. “We weten op dit moment nog niet hoe de fasering eruit gaat zien, maar begrijpen dat er zorgen en vragen zijn. Daar proberen we zoveel mogelijk rekening mee te houden.”

‘Passend toewijzen’

Een groot deel van de bewoners keert graag weer terug in de Dichtersbuurt. “Het is een wijk in een stad met een dorpsgevoel,” zegt Ginio Stjura (48). Er is best wat groen en op het grasveld spelen kinderen. Mustafa Ibrahimi (33) vertelt dat zijn schoonouders wel bang zijn dat ze de nieuwe huurprijs niet kunnen betalen, ook al blijft het sociale huur. “Terwijl als je hier dertig jaar hebt gewoond, je je plekje wel een beetje hebt verdiend, toch?”

Volgens Eigen Haard is de kans dat de huurprijs omhoog gaat aanwezig. Minnaert legt uit dat de prijs gebaseerd zal worden op het inkomen en de grootte van het gezin; ‘passend toewijzen’ noemt Eigen Haard dit. “De huurprijzen zijn op dit moment heel laag omdat de woningen erg klein zijn. Er staat tegenover dat bewoners straks minder energie verbruiken, omdat ze een goed geïsoleerde woning krijgen.”

Sommige bewoners zullen in één keer door kunnen verhuizen, doordat de sloop en bouw in verschillende stappen plaatsvindt. Maar voor de bewoners voelt dat nu nog ver weg. Volgens May kan het niet snel genoeg beginnen. “De ratten in de tuin kijken je aan van: wat mot je.”