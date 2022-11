Bewoners denken mee over de chaos in de Javabuurt: ‘Ik wil vooral dat er nu iets gebéúrt’

Verkeerschaos in de Javastraat. De gemeente wil samen met bewoners en ondernemers nadenken over oplossingen. Beeld Jean-Pierre Jans

Fiets door de Javastraat en je weet dat je leeft. Vooral in het weekend is het thrillseeken geblazen: je moet slalommend langs dubbel geparkeerde auto’s, uitwijken voor openslaande autoportieren, in de remmen voor overstekend winkelend publiek en dat alles liefst met een paar goede oordoppen in, want er zijn veel lieden die deze verkeerschaos denken op te lossen door vol op de claxon te gaan.

Dat moet anders, vindt ook het bestuur van stadsdeel Oost. Alleen de grote vraag is: hoe? En dus nodigde het stadsdeel bewoners en ondernemers uit voor wat heet ‘een brainstormbijeenkomst over een verkeersveilige en leefbare Javastraat’. Maandagavond verzamelden zich enkele tientallen bewoners en welgeteld één ondernemer in het grand café van het stadsdeelkantoor Oost. Een bezoeker merkte fijntjes op dat de opkomst wel heel wit was en dat het stadsdeel er goed aan zou doen om in de opkomst een wat betere afspiegeling van de straat na te streven. Die tip wordt genoteerd. Er wordt deze avond sowieso veel genoteerd.

Dubbel parkeren

De bijeenkomst wordt afgetrapt door stadsdeelbestuurder Rick Vermin, die een beeld schetst van een straat die geheel onterecht het imago heeft gekregen van een plek waar je uitstekend de auto dubbel kan parkeren om bij de groenteboer naar binnen te gaan voor bloemkool. Er zijn meer ongelukken dan elders, en mensen beginnen de straat nu ook de mijden. Dat moet anders. Vóór komende zomer, zo is de doelstelling, moeten er maatregelen zijn genomen die ‘een rustiger straatbeeld’ nastreven. Hoe groot of klein deze ingrepen mogen zijn, wordt deze avond niet geheel duidelijk. Wel dat de bewoners en ondernemers de komende tijd mogen meedenken.

Anne van Dooren, die al twintig jaar in de Javastraat woont en er erg verknocht aan is, hoort het met scepsis aan. De bewoners hebben in 2020 al met een petitie circa 450 handtekeningen opgehaald voor een leefbaardere Javastraat. De buurt droeg een enquête en oplossingen aan. Vervolgens is er wel wat heen en weer gemaild met het stadsdeel, maar voor haar gevoel is er niets verbeterd. “Ik wil wel wéér al onze goede ideeën delen. Maar ik wil vooral dat er nu iets gebéúrt.”

Eenrichtingsverkeer

In het beste geval de invoering van eenrichtingsverkeer in de Javastraat – een diep gekoesterde wens van veel bewoners die vanavond naar de bijeenkomst zijn gekomen. Als het verkeer vanuit één richting komt, is de doorstroming beter, is hier de heilige overtuiging. Door al die dubbel parkeerders loopt het verkeer nu vast.

Volgens bewoner Jeroen Schutter – die al elf jaar in de Javastraat woont – klopt de inrichting van de Javastraat van geen kant. “Het past niet. Twee auto’s, fietsers in beide richtingen – het is daar gewoon te smal voor. Omdat auto’s moeten uitwijken, worden fietsers ook altijd afgesneden.”

‘Zet er een boa naast’

Als de gespreksleider aan het publiek vraagt om grieven te noemen over de straat, buitelen de voorbeelden over elkaar heen: De dubbel parkeerders bij de pinautomaat zijn een gruwel. “Zet er een boa naast, zo terugverdiend.” Een ander: “Motoren die op rustige momenten met enorme snelheden door de straat gaan. Van onder het viaduct tot het Javaplein met 90 kilometer per uur. Als iemand wordt geschept, leeft die niet meer.” De buurt grossiert ook in oplossingen.

Met stip op 1: introduceer eenrichtingsverkeer, desnoods met een proef. Maak meer zebrapaden en drempels, zorg dat er beperkte laad- en losuren zijn, zorg dat één bedrijf alle afval ophaalt en niet meerdere vuilophalers, zoals nu gebeurt. Maak een verbod om te keren en verder, zoals een bewoner het samenvat: “Handhaven, handhaven, handhaven.” Geef boetes voor het dubbel parkeren, precies zoals Vermin het een jaar geleden nog zo monter in deze krant verwoordde: “Minder waarschuwen, meer sancties.” Hij kondigde een hardere aanpak aan, waarbij het stadsdeel meer handhavers ging inzetten in de Javastraat om dubbel parkeerders te beboeten.

Reuring

En? Volgens het stadsdeel haalt het uitschrijven van boetes weinig uit. Het gedrag blijft onveranderd, stelt het stadsdeel in een sheet die op een scherm wordt getoond. Het brengt behoorlijk wat beroering in de zaal bij mensen die er niks van geloven. Handhaven helpt wel, zeggen ze. “We weten allemaal dat handhavers het lastig vinden om een boete uit te schrijven, omdat mensen zo onbeschoft reageren. Waarom staat dat niet op de sheet?” zegt een vrouw uit de zaal. Een ander oppert om geen mensen in te zetten om boetes uit te schrijven, maar camera’s – net als bij het verkeerslicht. “Dan krijgen ze de boete gewoon thuis gestuurd.”

Aan het einde van de avond uit Van Dooren nog een hartenkreet: “Ik hou van het kleurrijke, de reuring en de diversiteit van de Javastraat, en bij vlagen hou ik zelfs van het geclaxonneer en de chaos. De Javastraat is een geweldige plek en het zou het een prioriteit van het stadsdeel moeten zijn.”