Bewoners de Pijp in actie tegen vuil op straat

Ook zijn op veel plaatsen waar huisvuil vaak verkeerd aangeboden wordt bordjes geplaatst met instructies voor het weggooien van vuil.



De actie is het werk van bewonersgroep Bewoners van de Pijp. De wijk ondervindt veel overlast van vuilnis door toeristen en bewoners die hun huisvuil verkeerd aanbieden. Maandagavond is een clubje bewoners de straat op gegaan en heeft vier containerlocaties versierd met kunstgras en bloemen.



Ophaaldagen

In de Frans Halsbuurt zijn bordjes neergezet waar de juiste ophaaldagen voor huisvuil en grofvuil vermeld staan. Op andere locaties zijn bordjes neergezet die (in het Nederland én Engels) verwijzen naar de dichtstbijzijnde container.



De bergen afval zorgen al langer voor ergernis bij bewoners van de wijk in Zuid. Vorig jaar kwam toenmalig wethouder Abdeluheb Choho (afval) tegemoet aan de wensen van ondernemers en bewoners door in de buurt hetzelfde afvalbeleid als in het Centrum in te voeren.



