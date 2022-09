Bewoners complex bij Waterlooplein kunnen maand niet naar buiten door een kapotte lift

Appartementencomplex Granvista op de hoek van het Waterlooplein en Jodenbreestraat. Beeld Jesper Boot

Thea Nieburg (71) woont op zes hoog en is slecht ter been. “Ik heb onlangs gehoord dat ik parkinson heb, hierdoor kan ik de trap niet meer af. Mijn hondjes worden met een schema door buren uitgelaten.”

Op 13 augustus bleek de lift van het appartementencomplex tussen Waterlooplein en de Jodenbreestraat stuk, maar ook daarvoor waren er volgens bewoners continu problemen met de lift. Woningcorporatie Ymere installeerde na zes dagen een stoeltjeslift als noodoplossing, maar die is voor Nieburg geen optie. Bij elke verdieping moet ze een stuk lopen naar het volgende stoeltje. “Dan moet ik zes keer opstaan en weer naar een nieuw stoeltje verplaatsen. Dat kan ik absoluut niet alleen.”

Fanta Voogd (61), een van de buren die de hondjes van Nieburg uitlaat, merkt dat meer bewoners grote hinder ondervinden van de kapotte lift. “Niet alleen de mensen met een rollator, die überhaupt niet met de stoeltjeslift naar beneden kunnen, ook mensen met een hernia of nieuwe heup komen hun huis niet meer uit.”

Bijna dagelijks bellen bewoners Ymere om naar een update te vragen, maar er worden volgens hen continu loze beloftes gedaan. Nieburg: “Dan ligt het benodigde onderdeel in Almere, dan ligt het toch in Engeland, dan is het nog niet vrijgegeven door de douane. En als je een dag later belt, blijkt dat het nog besteld moet worden.”

Leveringsproblemen

Coen Springelkamp, persvoorlichter van Ymere, laat weten dat de ‘VVVT-regelaar’, het onderdeel dat de hele lift aanstuurt, het heeft begeven. “Door een wereldwijde schaarste is dit onderdeel moeilijk leverbaar. Het is daarnaast zo’n specifiek onderdeel voor deze lift, dat het op maat gemaakt moet worden. Het is echt ontzettend rot dat bewoners hierdoor in hun bewegingsvrijheid worden beperkt.”

Ymere ziet in dat de stoeltjeslift als tijdelijke oplossing ‘verre van ideaal’ is in tegenstelling tot bijvoorbeeld een noodlift. Springelkamp: “Een vergunning voor een noodlift duurt lang en noodliften zijn helaas zeer kostbaar en schaars.”

Het cruciale onderdeel komt volgens Ymere uit Spanje, nadat duidelijk was geworden dat het onderdeel uit Engeland niet zou komen. Springelkamp: “Goed nieuws, het onderdeel is zojuist binnen gekomen bij het onderhoudsbedrijf en wordt uiterlijk vrijdag geplaatst.”

Bewoners hebben er een hard hoofd in dat de lift daadwerkelijk morgen gemaakt wordt. “Ze verzinnen steeds weer een nieuwe smoes,” zegt bewoner Anné van Veldhoven (75). “Nu komt het weer uit Spanje! Ja ja, Sinterklaas komt uit Spanje.”

Zodra de lift weer werkt, gaat Ymere graag het gesprek aan met bewoners om de zaak te evalueren. Springelkamp: “We horen altijd graag waar het beter kan en zullen alle bewoners een bosje bloemen geven.”