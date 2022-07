Bewoners Change= moeten 600 euro servicekosten bijbetalen: ‘Ze gooien hiermee olie op het vuur’

Beeld Jean-Pierre Jans

“Mijn telefoon bleef maar gaan,” zegt Lotte van Eenennaam, voorzitter van de huurdersvereniging in Nieuw-West. Veel bewoners zijn in paniek: het bedrag van bijna 600 euro wordt volgende maand al samen met de huur geïncasseerd. “Ik ga die maand op vakantie, ik kan dat bedrag niet opeens missen,” zegt Van Eenennaam.

Ook andere huurders betwisten het bedrag dat Change= wil vorderen. Een jaar geleden oordeelde de rechter dat zo’n 250 (ex-)huurders van Change= jarenlang ten onrechte hebben betaald voor een zogeheten communityovereenkomst. Hierin waren kosten vastgelegd voor een lidmaatschap, een interieurpakket en internet. Het ging om zo’n 75 tot 120 euro per maand boven op de maandelijkse huur en servicekosten van 600 tot 700 euro. Inmiddels heeft Change= de communitykosten opgeteld bij de servicekosten, waardoor die verdrievoudigd zijn.

1500 procedures

Voor de bewoners is nog altijd niet na te gaan of die servicekosten ook daadwerkelijk gemaakte kosten zijn. Een verhuurder mag wettelijk gezien namelijk niet verdienen aan servicekosten.

In een aflevering van Tim Hofmans Boos was eind april nog te zien hoe ceo Ralph Mamadeus vanuit eigen bv’s facturen stuurt naar Change= in Nieuw-West voor zaken als internet, beveiliging en een huismeester. Die bedragen worden in de servicekosten van de bewoners doorberekend. Voor een huismeester factureert Mamadeus iedere maand 5700 euro, maar bewoners kunnen niet nagaan of deze kosten ook echt zijn gemaakt.

“Ze gooien hiermee olie op het vuur,” zegt Tjerk Dalhuisen van stichting !Woon, die huurders bijstaat in huurconflicten. De stichting is namens bewoners al 1500 procedures gestart bij de Huurcommissie over de servicekosten van 2019 en 2020. In totaal verhuurt Change= 1100 woningen aan het August Allebéplein in Nieuw-West en het Elizabeth Cady Stantonplein in Zuidoost.

Het bedrijf zegt ‘geen fout’ te hebben gemaakt bij de berekening van de eindafrekening van de servicekosten van 2021. Volgens Change= is er na de uitspraak van de rechter ‘voor internet, huismeesters en stoffering voor de duur van drie maanden niks bij de bewoners in rekening gebracht (..), de kantonrechter heeft bepaald dat deze kosten als servicekosten in rekening dienen te worden gebracht. Het omzetten van deze kosten nam enige tijd in beslag, waardoor bewoners enige tijd niets voor deze diensten hebben betaald. In de eindafrekening zijn deze servicekosten – die immers door cliënt gemaakt zijn – wel opgenomen en doorbelast’.

‘Niet te controleren’

“Dat zijn precies de zaken die wij betwisten, omdat al die kosten vanuit bv’s van Mamadeus aan Change= in rekening worden gebracht,” zegt Van Eenennaam. “Het is niet te controleren of die kosten allemaal daadwerkelijk gemaakt zijn. Daar gaat het nu al drie jaar over en dat wordt maar niet duidelijk. Ze kunnen wel vast blijven houden aan dat wij ze daarop moeten vertrouwen, maar er is juist sprake van een vertrouwensbreuk.”

Een bewoner uit Zuidoost, die liever anoniem blijft, laat weten ‘ontdaan’ te zijn en het bedrag ook niet zomaar te kunnen missen. “Ik woon hier al sinds 2019. Ik heb ook al regelmatig gemaild over de communitykosten uit 2019 en 2020 die ik nog terug moet krijgen, maar dan word ik van het kastje naar de muur gestuurd. Ik ben er klaar mee.”

De huurdersvereniging in Nieuw-West zegt met Change= in gesprek te willen ‘om de huur en de afrekening van de servicekosten apart te incasseren, zodat mensen in ieder geval hun huur kunnen betalen, mogelijk in termijnen’. “En als mensen bezwaar maken tegen deze kosten, hoeven ze het wat ons betreft ook niet te betalen. We hebben voor deze servicekosten nog geen inzagemoment gehad, dus er is geen vertrouwen dat deze eindafrekening klopt.”