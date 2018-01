Bewoners boycotten uitreiking Schipholfonds wegens onvrede

"Het is gewoon zwijggeld voor kritische gemeenten," zegt Matt Poelmans namens de bewonersgroepen. "Het geld dat is bedoeld om het leed van bewoners te verzachten, gaat nu naar projecten die gewoon tot de taken van gemeentes behoren."



De bewonersgroepen boycotten vandaag de uitkering van het fonds in de Uithoornse Thamerkerk, die met Schipholgeld is opgeknapt.



'Onjuist, onredelijk en onbegrijpelijk'

Volgens voorzitter Bernt Schneiders van de stichting Leefomgeving Schiphol is de bewonerskritiek 'onjuist, onredelijk en onbegrijpelijk negatief'. "Al onze projecten zijn aangedragen door bewoners. Dit zijn ook geen gewone overheidstaken, dit zijn initiatieven die de gemeenschap versterken. Wij geven daar een duwtje bij."



"Ik begrijp gewoon niet waar ze vandaan halen dat we geen bewoners meer steunen," zegt de oud-burgemeester van Haarlem. "We blijven individuele gevallen steunen. We hebben de voorwaarden voor isolatie onlangs zelfs nog opgerekt."



Scheuring

De bewonersboycot past in de steeds groter worden scheuren in het Schipholoverleg tussen overheden, luchtvaartsector en bewonersgroepen en het massale bewonersverzet rondom de plannen voor Lelystad Airport. Zaterdag schreef deze krant al over felle ruzies binnen de Omgevingsraad Schiphol van Hans Alders.



Minister Cora van Nieuwenhuizen kondigde vorige week aan het Aldersoverleg op de schop te nemen. De bewonersgroepen zijn bang daardoor invloed te verliezen. "De bewoners steunen de Omgevingsraad, aldus Poelmans. "Het echte probleem is dat de provincie en Schiphol zich niet houden aan de Alders-afspraken."



