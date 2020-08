Bewoners Bos en Lommer starten petitie tegen bouwplannen: ‘Geen Beton & Lommer’

Bos en Lommer. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De bewoners hebben een website opgesteld, met een petitie die op het moment van schrijven zestig keer is ondertekend.

De gemeente wil in het gebied, dat tussen de ringweg A10 en de Krelis Louwenstraat ligt, drie- tot zeshonderd nieuwe woningen bouwen in samenspraak met wooncorporaties Stadgenoot, Rochdale en Eigen Haard. De wooncorporaties hebben ook plannen voor woontorens tot maximaal 48 meter hoog, maar de buurt vindt die te hoog.

Onprettig gevoel

“Twee jaar geleden kregen we al te horen van de bouwplannen achter ons,” zegt initiatiefnemer en bewoner David Bosch. “Toen schrokken we ook al van de omvang: men wilde een woontoren van 30 meter hoog.” Vervolgens gaf de gemeente aan met de bewoners in gesprek te willen. “We zouden een zwaarwegende adviesrol krijgen,” zegt Bosch.

Hij is echter achtergebleven met een ‘onprettig gevoel’. “We kregen elke keer te laat informatie, we voelden ons niet gehoord. Nu ligt er hetzelfde plan, maar dan niet met één woontoren van dertig meter, maar twee van meer dan veertig meter.”

De buurtbewoners vrezen daarom voor ‘Beton & Lommer’, zoals ze de wijk op hun website noemen. ‘Drukke boel? Best. Kunnen er nieuwe bewoners bij? Tuurlijk, maar wel [met] mate’, schrijven ze.

‘Grootste Lidl van het land’

Ook leeft de angst dat de buurt te druk wordt, met een hostel en de Badr-moskee in de buurt. Bovendien moet de — volgens de bewoners — grootste Lidl van het land in de wijk komen te liggen. De bestaande supermarkt wordt van 1500 vierkante meter uitgebreid tot 1800 vierkante meter. “Ik heb even gegoogeld, maar alleen de Lidl op het Buikslotermeerplein is even groot,” zegt Bosch. “En dat is in een groot winkelcentrum. Dit is een woonwijk.”

“We zijn geen nee-schreeuwers, maar meedenkers,” zegt Bosch. “We zijn voor het bouwen van de woningen, maar wel met respect voor de leefbaarheid en de buurt.”

Op 18 augustus willen de bezorgde bewoners inspreken bij de stadsdeelcommissie West. Op basis daarvan brengt de stadsdeelcommissie advies uit aan het college van burgemeester en wethouders, dat dit najaar besluit hoe het nieuwbouwproject er precies uit gaat zien.