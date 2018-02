Bewoners binnenstad pessimistisch over leefbaarheid

In de binnenstad, rondom de Burgwallen, is het pessimisme over de buurt groot en zelfs groter dan in de rest van de stad. Dat blijkt vrijdag uit het tweejaarlijkse onderzoek naar de leefbaarheid van de woonomgeving in Amsterdam.



Ook in de Jordaan, grachtengordel en Haarlemmerbuurt maken mensen zich in toenemende mate zorgen over de leefbaarheid hun buurt. Gevraagd naar hun verwachtingen voor de buurt, geven de bewoners een onvoldoende of magere voldoende.



Dat is opvallend, want het centrum scoort traditioneel het best als het gaat om leefbaarheid, maar die tijd lijkt voorbij, blijkt uit de resultaten.



Herkenbaar

"Heel herkenbaar," zegt Walther Schoonenberg van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad. "Bewoners in de binnenstad hebben het gevoel dat een kantelpunt is bereikt en zijn onzeker welke kant het opgaat."



De grootste ontevredenheid in de binnenstad betreft vuil, criminaliteit en overlast van groepen. Het gevolg: de betrokkenheid met de buurt is erg laag. "Wij horen dat mensen hun kont tegen de krib hebben gegooid," aldus Schoonenberg. "Die zijn vertrokken of willen vertrekken."