Bewoners Amstelveenseweg verrast door slang in douche

Het is nog onduidelijk hoe de slang precies in de woning in Zuid is terechtgekomen.



De bewoners troffen de slang aan in de douche en belden gelijk de dierenambulance. Toen de ambulance ter plaatse was, had de slang zich alweer verstopt. Bij een tweede poging werd de slang gevonden in het trappenhuis.



Het ging om een Korenslang. Een slangensoort die alleen in het zuidoosten van de Verenigde Staten voorkomt. De Korenslang is niet giftig en eet voornamelijk ratten en vogels.



De slang is meegenomen naar een reptielenopvang in Zwanenburg. De dierenambulance is opzoek naar de eigenaar van het reptiel.