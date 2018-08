Bewoners ADM verliezen weer kort geding tegen gemeente

Woensdag vonniste de rechtbank in een kort geding dat de groep had aangespannen tegen de gemeente.



Kettingbeding

De bewoners wilden voorkomen dat de eigenaren van het ADM-terrein het gebied kunnen verhuren aan Koole Maritiem, een scheepsrenovatie en -saneringsbedrijf, door de gemeente te dwingen het kettingbeding streng te interpreteren.



Maar de rechter wees dat verzoek af. Volgens de rechter hebben de ADM-bewoners niets te maken met het kettingbeding, een set afspraken over het gebruik van het terrein tussen de gemeente en de eigenaar.



Het is de zoveelste klap voor de omstreeks 130 bewoners van het sinds 1997 gekraakte terrein. Sinds 2015 probeert de eigenaar de ADM-gemeenschap met hernieuwde energie weg te krijgen, omdat er steeds meer belangstelling is van bedrijven voor een plek op het terrein.



Eind juli vonniste de Raad van State ook al in het voordeel van de eigenaren van het ADM-terrein en kregen de bewoners te horen dat zij uiterlijk 25 december moeten zijn vertrokken.



Nieuwe procedure

Volgens woordvoerder Hay Schoolmeesters begint de groep een nieuwe bodemprocedure om wél erkend te worden als belanghebbende partij. "Wij snappen ook wel dat de bewoning van dit gebied eindig is, maar daar is het ons niet alleen om te doen."



De groep zegt de gemeente te willen behoeden voor een zeer slechte deal, waardoor de eigenaar honderden miljoenen euro's rijker zouden worden van een van de laatste stukjes ongebruikte haventerrein.



Verhuizen

Ondertussen lijken de ADM-bewoners steeds meer geneigd om gebruik te maken van het aanbod van de gemeente om te verhuizen naar het terrein van de oude waterzuivering in Noord. Hier is plaats voor een deel van de groep voor maximaal twee jaar. Maar volgens Schoolmeesters zou een termijn van tien jaar meer in de buurt komen, en wil het samen met de gemeente bepalen wie in aanmerking komen voor een plekje.



In september zal de gemeenteraad gevraagd worden om dit mogelijk te maken voor de bewoners. Diverse gezinnen hebben de gemeenschap ondertussen verlaten en zijn ingegaan op het aanbod om een huurwoning te accepteren.



Deze week heeft ook burgemeester Femke Halsema een verzegelde perkamenten brief ontvangen van de groep met daarin een pleidooi om niet toe te staan dat het ADM-terrein verhuurd wordt aan Koole Maritiem, met verwijzing naar het kettingbeding.



Een zegsman van de eigenaar laat weten niet bang te zijn voor nieuwe vertraging. "De laatste 4,5 jaar heeft de eigenaar 14 verschillende procedures gevoerd om haar grond terug te krijgen. Er zijn naast Koole en Braspenning een groot aantal bedrijven die hun interesse om zich op het ADM-terrein te vestigen, kenbaar hebben gemaakt. Wij hebben er alle vertrouwen in dat na de kerst de schop in de grond kan."



