Bewoners ADM-terrein weigeren tijdelijke plek in Noord

Opbouwen

Maar hoe verklaart Prins het dan dat hij donderdagavond kwam kennismaken met de buurt, terwijl tegelijk een brief naar het stadhuis ging waarin de rioolwaterzuivering beslist van de hand werd gewezen? "We zijn nog niet klaar met de onderhandelingen."



Naar de waterzuiveringsinstallatie willen de ADM'ers in het uiterste geval ook wel, zegt hij. maar alleen als ze daar ook na twee jaar kunnen blijven en een nieuwe vrijplaats kunnen opbouwen. "Zoals het aanbod nu is, zeggen we nee. Er zijn geen afspraken over hoe het verder gaat na twee jaar. Dat is onaanvaardbaar."



De ADM'ers zetten ook vraagtekens bij de beloften van het door GroenLinks aangevoerde nieuwe stadsbestuur om te zorgen voor meer broedplaatsen en rafelranden. Ook dat zien ze als een argument om aan te dringen op een nieuw, permanent terrein in Amsterdam.



Voor een nieuwe, definitieve plek denken ze behalve aan de waterzuivering in Noord ook aan De Nieuwe Meer, naast de bestaande broedplaats van de Rijkshemelvaartdienst.