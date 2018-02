Bewoners ADM-terrein mogelijk tijdelijk naar Noord

Hoewel de Raad van State vorige week oordeelde dat de bewoners van het gekraakte ADM-terrein voorlopig mogen blijven, houdt de gemeente er rekening mee dat zij moeten verhuizen. In dat geval zouden ze tijdelijk worden gehuisvest op de slibvelden van de voormalige Waterzuiveringslocatie Noord.



Dit blijkt uit een brief die de gemeente heeft verstuurd naar de omwonenden van de waterzuivering. De nieuwe locatie wordt onder 'strikte voorwaarden' aangeboden aan de circa 60 bewoners van het ADM-terrein. Zo moeten de bewoners het terrein na een periode van maximaal twee jaar weer verlaten en mag er geen overlast veroorzaakt worden voor de omwonenden. De gemeente vraagt zich af of alle ADM-bewoners akkoord gaan met de nieuwe tijdelijke locatie en de voorwaarden.



Bewoners worden erop gewezen dat de plannen nog heel onzeker zijn, en afhankelijk van de uitkomst van de ADM-zaak bij de Raad van State.



Raad van State

De rechter oordeelde in juni vorig jaar dat de gemeente het in 1997 gekraakte terrein moet ontruimen, omdat de eigenaren nieuwe huurders hebben gevonden voor het perceel. Zo wil bergingsbedrijf Koole Maritiem grote delen van het terrein gaan gebruiken om schepen en droogdokken te repareren.



Bewoners van het ADM-terrein gingen tegen dit oordeel in beroep, met succes: de Raad van State oordeelde dat het terrein niet ontruimd hoeft te worden zolang er nog een gemeentelijke procedure loopt.



De gemeente Amsterdam verzet zich tegen de ontruiming van het terrein, omdat niet duidelijk is of de nieuwe huurder zich binnen afzienbare tijd op het terrein wil vestigen. Ook volgens de Raad van State is dat niet het geval: er zijn nog geen vergunningen aangevraagd voor de werkzaamheden die op het terrein plaats moeten vinden.



