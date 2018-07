Bewoners ADM-terrein moeten uiterlijk 25 december weg

Dat besloot de Raad van State woensdag.



De Raad van State oordeelde dat de bewoners er illegaal wonen. Ook de andere activiteiten van de groep zijn in strijd met het bestemmingsplan.



Het 45 hectare grote ADM-terrein wordt sinds oktober 1997 gekraakt. Op het terrein wonen en werken ongeveer 200 personen. De eigenaren van het terrein vroegen de gemeente Amsterdam in 2015 al om op te treden tegen de krakers.



Scheepswerf

Het gemeentebestuur wilde in 2016 nog geen maatregelen treffen tegen de bewoners en gebruikers. Op dat moment was nog onduidelijk wanneer het terrein als scheepswerf in gebruik zou worden genomen. Die zijn er nu wel.



De Raad van State geeft de bewoners en gebruikers de tijd om de ruimte te verlaten. Zij zullen namelijk "nog enige tijd nodig hebben om zich elders te vestigen," aldus de hoogste bestuursrechter.



Met deze termijn sluit de Raad van State aan bij de termijn die het Amsterdamse gerechtshof de bewoners eerder gaf in een civielrechtelijke zaak over de ontruiming van het terrein.



Noord

De gemeente houdt rekening met de verhuizing van de bewoners van het ADM-terrein naar het terrein van de voormalige waterzuivering in Noord. Dat bleek uit een brief die de gemeente heeft verstuurd naar omwonenden van de waterzuivering.



Dit ondanks een uitspraak van de Raad van State in februari, waarin stond dat de krakers voorlopig nog mochten blijven.