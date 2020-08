Bewoner Wallen: kort geding tegen mondkapjesplicht

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid zegt de dagvaarding in voorbereiding te hebben en dient deze woensdag in bij de rechtbank. “Viruswaarheid zal woensdag ook beslissen of wij als eisende partij ook mee gaan doen. We proberen zo snel mogelijk een zitting te krijgen,” aldus Pols.

Volgens Gietelink is een mondkapjesplicht een ‘fundamentele inperking van de grondrechten van bewoners, ondernemers en bezoekers op de Wallen’. Ook stelt hij dat de gemeente ‘zowel medisch-wetenschappelijke als juridische basis mist voor het besluit’. Gietelink was bij meerdere betogingen tegen coronamaatregelen betrokken.

In Amsterdam en Rotterdam is vanaf woensdag het dragen van een mondkapje verplicht. De hoofdstad voert de maatregel vanaf 09.00 uur in op onder meer de Wallen, Kalverstraat en Nieuwendijk, waar mondkapjes zowel op straat als in winkels dag en nacht verplicht zijn. Op de markten in de Albert Cuypstraat en op Plein ‘40-’45 geldt de plicht tijdens markttijden.