Bewoner Solids 11 krijgt geen schadevergoeding voor overlast

Olijve ligt al een tijdje overhoop met woningcorporatie Stadgenoot, eigenaar van het complex in de Eerste Constantijn Huygenstraat. Solid 11 is een zogenaamd duurzaam, bestemmingsvrij flexibel gebouw.



Dat betekent dat er zowel in gewoond als gewerkt wordt, en ook zijn er inmiddels drie hotels gevestigd. Eerder bepaalde een rechter al dat de gemeente niet hoeft op te treden tegen de hotels in het gebouw nadat een bewoner daarom had gevraagd.



Overlast

De overlast die Olijve ervaart van de hotelgasten deed hem naar de rechter stappen. Volgens hem druist de hoeveelheid hotels in tegen het bestemmingsplan. Hij eistte een schadevergoeding en huurverlaging.



De kantonrechter heeft nu besloten dat Olijve hier geen recht op heeft. Volgens de rechter was op voorhand voldoende duidelijk dat de bestemming van Solids 11 met de tijd kon wijzigen.



Aan de voorwaarde dat het complex voor 40 procent uit woningen moet bestaan, is voldaan. Dat de overige 60 procent deels is opgevuld met hotels moet Olijve kunnen begrijpen, aldus de rechter.



