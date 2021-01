Bewoner overvallen door mannen in oranje hesjes in Noord

. Beeld Het Parool

Over de overval is verder weinig bekend, ook niet of er buit is gemaakt en om wat voor soort geweld het gaat. De politie is met spoed op zoek naar de twee mannen en vraagt getuigen zich te melden en de mannen niet persoonlijk te benaderen.

Een ambulance en meerdere politie-eenheden zijn ter plaatse op het Aakpad, waarbij agenten in kogelwerende vesten rondlopen. Volgens buurtbewoners wordt er iemand behandeld in de ambulance.