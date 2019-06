Bewoner naar ziekenhuis na inademen rook door brand in West

Beeld ANP

De brandweer trof na een melding zaterdagavond een grote vuurzee aan aan de achterzijde van het gebouw, waarop is besloten alle bewoners van acht appartementen uit hun huizen te halen. Vier bewoners zijn ter plaatse nagekeken door het ambulancepersoneel omdat zij rook hadden ingeademd, één van hen is vervolgens voor de zekerheid meegenomen naar het ziekenhuis.

Het lijkt er volgens de brandweer op dat de brand is ontstaan op het balkon van een woning op de eerste verdieping. Wat er precies heeft gebrand is nog niet duidelijk. Binnen een uur was de brand uit en kon de brandweer de ruimtes waar rook hing ventileren. Bewoners konden iets na middernacht weer hun huis in.