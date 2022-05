Bewoner gewond na woningoverval in Noord

Beeld Joris van Gennip

Bij de overval maakten meerdere verdachten ‘wat goederen’ buit, meldt een politiewoordvoerder. Op dat moment waren meerdere personen in de woning aanwezig. De politie kan niet bevestigen dat de daders wapens bij zich hadden.

Na de overval zijn de daders te voet gevlucht. Een man die kort daarna werd opgepakt, bleek niets met de overval te maken te hebben. Hij is weer op vrije voeten.

De bewoners zijn ‘behoorlijk geschrokken en ontdaan’, aldus een woordvoerder van de politie. De recherche onderzoekt de zaak.

Burgernet stuurde na de overval een signalement uit via Twitter. Het zou gaan om twee of drie getinte personen met bivakmutsen op. Zij droegen donkere kleding. Een van de verdachten was volgens Burgernet een man van 1.80 meter lang met donker, kort haar. De politie kan deze signalementen niet bevestigen.

In de woning is forensisch onderzoek gedaan. De recherche heeft de zaak in behandeling.

AMSTERDAM: nav overval staghof weg richting Zeevaarthof: 2-3 pers getint bivakmutsen, donkere kleding, 1 met iets roods, 1 man 180 do kort haar.

Tips? Bel nu 112 https://t.co/sCt05lgaKu — Burgernet N-Holland (@Burgernet_NH) 23 mei 2022