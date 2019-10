Bewoner gewond in bed na plofkraak Hoofddorpplein

De plofkraak is de zoveelste in een reeks. Bij een plofkraak in de Dorpsstraat in Ouderkerk aan de Amstel op 11 oktober was ook flinke schade ontstaan. Meerdere ramen en dakpannen waren gesneuveld. Twee weken eerder werd op de Van Limburg Stirumstraat in de nacht van zondag op maandag een poging gedaan tot een plofkraak, maar deze mislukte. Het explosief ging niet af.