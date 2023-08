Bewoner ernstig gewond na woningoverval in Duivendrecht, man aangehouden

Beeld Joris van Gennip

Rond 04.05 uur werd de politie gealarmeerd door een persoon die in de straat glasgerinkel hoorde. Een van de bewoners van het huis waar een raam werd stukgemaakt, schrok op dat moment wakker en hoorde een van de indringers de trap op komen.

Een andere bewoner die ook wakker schrok, zag een van de verdachten naast diens bed staan. Hierop sloeg de overvaller de bewoner meerdere keren, waarbij het slachtoffer ernstig gewond raakte.

Kort erna sloegen de in totaal vier daders op de vlucht, waarbij ze op twee scooters weg probeerden te komen. Een van hen was in het bezit van een vuurwapen.

Aanhouding

Toen de politie arriveerde, zagen de agenten twee verdachten wegsnellen. Er werd een achtervolging ingezet, waarbij een minderjarige verdachte onder dreiging van een stroomstootwapen aan werd gehouden. De politie is nog op zoek naar de overige drie mannelijke verdachten.

De scooter waarop de aangehouden overvaller wegvluchtte, bleek gestolen en is in beslag genomen. Kort erna is de tweede scooter, die ook gestolen bleek te zijn, gevonden. Op straat vonden de agenten meerdere goederen, afkomstig uit de woning, terug.

