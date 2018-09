Bewakingsbeelden mishandeling dragqueen vrijgegeven

De La Fressange wachtte in de nacht van 23 op 24 juni op een taxi voor een hotel op de Prins Hendrikkade in het centrum toen ze werd benaderd door drie mannen.



De mannen beledigden en bedreigden het slachtoffer, liepen weg maar keerden al snel weer terug. De Panamees-Amsterdamse dragqueen kreeg een kopstoot van een van de mannen, waardoor ze gewond raakte.



Bloed

"Ze scholden me uit voor vieze homo en zouden me wel even pakken," zei De la Fressange eerder tegen Het Parool. "Ik zei dat ik niet bang voor ze was en trok mijn trolley wat dichter naar me toe. Toen beukte een van hen ineens zijn hoofd tegen me aan en lachten zijn vrienden me uit toen het bloed over mijn wang liep. Ze zeiden dat ik dat had verdiend."



De politie is nog aan het onderzoeken of het gaat om discriminatie, meldt AT5. "Dat het heeft plaatsgevonden is vreselijk. Maar als het ook nog heeft plaatsgevonden omdat ze een dragqueen is dan is dat helemaal vreselijk," zegt een woordvoerder van de politie in het programma Bureau 020.



