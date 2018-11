Bewakingsbeelden beschieting Porto Marina vrijgegeven

Meerdere incidenten

In de week van 12 augustus werden ook al verschillende panden in de Johan Huizingalaan beschoten. Ook ontplofte er diezelfde week een explosief voor een restaurant.



Er is nog geen duidelijkheid of er veband is met andere zaken. Daarom wil de politie graag in contact komen met getuigen, of met mensen die tips hebben over de schutter.



De dader had zijn gezicht bedekt, maar heeft een lang, slank postuur en droeg een spijkerbroek, donkere schoenen, donkere handschoenen en een regenjack met rondom een reflecterende streep. Wat opviel, is dat hij het vuurwapen hanteerde met zowel zijn linker- als zijn rechterhand.