Bevroren grachten zorgen voor veel ijspret

Met 40 km/u over de vijver

Henk Dal (65) uit Amsterdam is donderdag al wezen kijken op de Gouwzee bij Monnickendam, maar daar was het te hobbelig om met zijn zelfgemaakte windsurfscherm te schaatsen. De vijver in het Vondelpark is wat dat betreft perfect.



Dal haalt met een beetje geluk 40 kilometer per uur, op zee is hij wel eens 80 kilometer per uur gegaan. Na dit winterseizoen gaat het scherm in de verkoop, want Dal is 'tenslotte al 65'.