Bevrijdingskranten gevonden in oude archiefkast: ‘Capitulatie in Berlijn bekrachtigd’

In een archiefkast die Robin Pascoe scoorde bij een kringloopwinkel in West werd een stapeltje oude bevrijdingskranten gevonden. ‘Een soort gekke verzameling van één week geschiedenis.’

De Amsterdamse journalist en redacteur van Dutch News Robin Pascoe (63) was al jaren op zoek naar een archiefkast. In een kringloopwinkel in de Tweede Hugo de Grootstraat stuitte ze op een grote houten archiefkast uit de jaren dertig. De kast was in slechte staat was – de rolluiken en lades waren stuk, de sleutels ontbraken – maar Pascoe vond hem te mooi om te laten staan.

Pascoe bracht de kast naar meubelreparateur Hanneke Rijks (60) die een atelier heeft op de Frederik Hendrikstraat. Toen Pascoe de kast weer ophaalde, overhandigde Rijks haar een vergeelde kartonnen map waar nauwelijks zichtbaar ‘Bevrijdingsnummers’ op stond. In de map zaten ruim dertig kranten en handgeschreven documenten: verkleurd, maar in goede staat. De meeste dateren van 5 mei 1945.

Rijks vond de map op de bodem van de kast toen ze alle lades en de rolluiken eruit had gehaald. Omdat de rolluiken niet meer helemaal naar beneden konden was er een onzichtbare plek ontstaan, waar de verzameling lag.

Het Parool van 4 en 9 mei

Rijks werkt sinds 1990 als meubelreparateur en komt vaker bijzondere dingen tegen. Zo vond ze jaren terug in een lade van een oude secretaire een Duits paspoort, daterend uit de oorlog. In de klep van het bureaublad zaten meerdere kogelgaten. “Ik kan me herinneren dat ik dat toen heel spannend vond,” zegt Rijks. Soms vindt ze ook oude postzegels of een envelop met guldens erin.

Pascoe was stomverbaasd toen ze de map in handen kreeg. “Ik vind het een heel bijzondere collectie, want er zit van alles bij: van De Waarheid, Trouw en De Blaasbalg, een in 1939 tegen de NSB opgerichte krant, tot satirisch blad De Gil,” zegt Pascoe. “Mededeelingenblad Sportvereeniging Bimsa wenste haar leden geluk met de bevrijding van Nederland. Het is echt een gekke verzameling van één week geschiedenis.”

In de map zaten ook twee nummers van Het Parool. De editie van 4 mei 1945 kopt: ‘Tocht door Nederland in mei 1945. Avontuur op avontuur.’ De ander is van 9 mei. Daarop staat in staat rood gemarkeerd: ‘Eerste vredesdag van Europa. Capitulatie in Berlijn bekrachtigd.’ De kranten staan vol artikelen over het einde van de oorlog, de bevrijding, SS’ers die zich niet willen overgeven en een kranslegging op fusilladeplaats Rozenoord, waar ‘140 strijders van het binnenlandsche front door het vuurpeloton der SD-beulen den dood hebben ­gevonden.’

Stadsarchief

Van wie de verzameling is, is onduidelijk. Een medewerker van de kringloopwinkel denkt dat de kast van een ouder echtpaar op de Beethovenstraat is geweest. Zij overleden enkele jaren geleden, een deel van de inboedel kwam bij de kringloopwinkel terecht.

Pascoe is met de map naar het Stadsarchief gegaan, waar ze te horen kreeg dat ze de collectie mag houden. “Het komt met regelmaat voor dat mensen bij ons langskomen met oude documenten van rond de oorlog,” zegt Ron Blom van het Stadsarchief. “Vaak komt men dit soort kranten en documenten bij een verhuizing of verbouwing tegen. Als ze het naar ons brengen, kijken we er altijd zorgvuldig naar, maar het overgrote deel van wat wordt aangeboden hebben we al in het archief liggen. Daarnaast wordt bijna alles tegenwoordig gedigitaliseerd.”

Wat Pascoe met de verzameling gaat doen, weet ze nog niet. “Misschien geef ik het aan een klein museum. Maar eigenlijk hoop ik dat iemand dit verhaal herkent, en zegt dit is van mijn ouders of opa en oma.”