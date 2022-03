Bevrijdingsfestival in Westerpark op de tocht door wegvallen subsidie

Het bevrijdingsfestival in het Westerpark, in 2015. Beeld ANP

In maart 2021 zette het Amsterdams 4 en 5 mei comité de samenwerking met Bevrijdingsfestival stop. Het festival, doorgaans goed voor zo’n 35.000 bezoekers, zou te weinig te maken hebben met het thema van Bevrijdingsdag en er was financieel nog te veel onzeker. Langdurige gesprekken tussen organisator Het Vrije Westen en de gemeente over subsidies hebben nog weinig opgeleverd.

Het festival is een van de drukst bezochte Amsterdamse evenementen op Bevrijdingsdag. Het trekt met name veel jongeren. Na twee jaar afwezigheid door corona hoopt de organisatie op een rentree, maar die is dus nog allerminst zeker.

Reden voor teleurstelling bij Per Meijer, directeur van Het Vrije Westen. “Het comité wilde vernieuwingen en vroeg ons om een plan te maken met bezuinigingen. Wij hebben dat gedaan, maar krijgen vervolgens toch te horen dat ze de samenwerking stoppen. Het is toch bizar om een samenwerking die nog tot 2023 zou lopen zo af te kappen?”

Meijer vindt het besluit onrechtvaardig. “We hebben een goede naam op het gebied van integratie en duurzaamheid, en werken veel samen met andere populaire initiatieven in de stad. Bovendien zijn we een van de weinige evenementen waar de toegang gratis is, het is dus voor iedereen.”

Pijnlijk besluit

Een bezwaarschrift tegen het stoppen van de subsidie is inmiddels al afgewezen door de gemeente. “We snappen dat dit een pijnlijk besluit is voor de stichting,” zegt een woordvoerder van de gemeente. “De stichting heeft de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan het vieren van de vrijheid en dat waarderen we zeer. De subsidieaanvraag voor komend jaar was echter op te veel punten onvoldoende onderbouwd. Bovendien waren de financiële risico’s te groot.”

Het laatste Bevrijdingsfestival, in 2019, resulteerde in een verlies van zo’n 100.000 euro. Dat was waarschijnlijk te wijten aan het slecht weer. Ook speelde Ajax die dag in de bekerfinale.

De meer dan 250 andere activiteiten die nu gepland staan, waaronder andere festivals, zouden het gat op moeten vangen. Aan Het Vrije Westen is voor 2022 een overgangsbudget aangeboden ter waarde van 15.000 euro.

“Minder dan een kwart van het originele budget,” zegt Meijer. “Makkelijk is het niet, maar misschien dat het door kan gaan op wat kleinere schaal. We blijven knokken.” Blij is hij allerminst. “Er is een bepaalde elitaire houding naar popfestivals, ze zouden dit niet zo maar bij het Concert op de Amstel doen.”