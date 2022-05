Bevrijdingsdag: wat is er in Amsterdam te doen op 5 mei?

Het Amsterdams Verbond. Beeld 4PM Entertainment

Het Vrije Westen

Ook dit jaar wordt in het Westerpark weer Het Vrije Westen georganiseerd. Tijdens dit gratis festival zorgen onder andere Westerunie, Mossel & Gin en RadioRadio voor muziek, kunst, eten en ander vertier.

Homomonument

Het momument op de Westermarkt bestaat 35 jaar en dit wordt gevierd. De lhbtq-gemeenschap viert de vrijheid om te zijn wie je bent. Superball & Sweetie Darling organiseren dit gratis feest.

Swingen

Dansen om de vrijheid te vieren: dat kan op het Bevrijdingsdans Festival op het Museumplein. De hele dag zijn er dansoptredens te zien, workshops te volgen, en staat het bezoekers vrij om zoveel te dansen als ze maar willen. Speciale gasten zijn de Oekraïense dansers Stanislav Olshanskyi en Alexis Tutunnique.

Soep

Overal in de stad worden vrijheidsmaaltijden geserveerd. Traditioneel is inmiddels de vrijheidssoep. Dit jaar mocht chef-kok Nadia Zerouali het recept maken. Van verzorgingstehuizen en Studio K tot buurtkamers en het verzetsmuseum: in elke hoek van de stad kun je van deze soep genieten, aangevuld met culturele activiteiten en een gesprek over vrijheid. Op 5 mei vaart de pont vier keer een route van 45 minuten voor een maaltijd op het water, met een ontvangst door Sergio Vyent, bekend van First Dates.

Maydan festival (ook op 4 mei)

Dit jaar voor het eerst op Plein ‘40-’45 in Nieuw West: het Maydan Festival. Hier komen drie traditionele vieringen en een herdenking samen: Eid ul Fitr (de dag van gastvrijheid en barmhartigheid) op 2 mei, de Dag van de Empathie op 3 mei, en 4 en 5 mei. Met storytelling, muziek, kunst, gesprekken, workshops en maaltijden wil het festival mensen van verschillende achtergronden trekken. ‘Maydan’ betekent stadsplein in het Perzisch, Turks, Arabisch, Urdu en Oekraïens.

Vrijheidsfeest NDSM

Vieren met de kinderen? Neem dan de pont naar de NDSM-werf, waar kinderen hun eigen vlieger kunnen maken in het NDSM-kinderatelier. Vanaf 17.00 uur wordt er gevliegerd, daarna is het tijd voor de vrijheidsmaaltijd.

Het Amsterdams Verbond

Ronnie Flex, Carlos Valdes en Benny Rodrigues staan op het podium in het Olympisch Stadion. Het Amsterdamse nachtleven slaat op 5 mei al jaren de handen ineen voor een festival dat de vrijheid van de stad viert.

Bevrijdingsfeest Noorderpark

Ook in het Noorderpark wordt Bevrijdingsdag gevierd, met onder meer een kindervrijmarkt, jeu des boules, diverse muziekoptredens en natuurlijk een vrijheidsmaaltijd.

Helden uit Oost

Voor het eerst wordt op het Anton de Komplein een (klein) bevrijdingsfestival gevierd, waarbij verzetshelden uit Oost en West worden geëerd.

Kijk hier voor een volledig overzicht van de activiteiten op 4 en 5 mei, of lees onze belangrijkste verhalen rond de bevrijding.