Bevolkingsaantal Amsterdam voor het eerst hoger dan vóór corona

Beeld ANP

Eind augustus van dit jaar woonden er nog 872.879 mensen in Amsterdam, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Gedurende de maand september werden 431 méér baby’s geboren dan dat er mensen overleden (907 tegenover 476). Dat getal lag sinds maart dit jaar al tussen de 400 en 535. Een groei in immigratie is in september opvallender. Die maand kwamen 5.957 immigranten naar Amsterdam. In augustus waren dat er nog 4.202 en in juli 2.327. De rest van dit jaar lag dit cijfer rond en onder de 2000.

3.631 mensen verhuisden in september vanuit een andere Nederlandse gemeente naar de hoofdstad. Daar tegenover vertrokken ook 4.362 Amsterdammers naar elders in Nederland en gingen er 947 naar het buitenland.

In totaal groeide Amsterdam in september met 4.710 mensen. In augustus was dit 1.566, terwijl in juli de bevolking nog met 560 daalde. Ook in september 2020 (1.685), 2019 (2.504) en 2018 (1.800) was de groei niet zo groot.

Immigratie

De migratiemotieven van de immigranten zijn nog niet bekend, maar hoofdsocioloog bij het CBS Tanja Traag vermoedt dat het om studie- en kennismigranten (expats) gaat. “Ook in 2019 en 2020 was in augustus en september, het begin van het nieuwe schooljaar, een stijging van het aantal immigranten te zien. Daarnaast zien we in heel Nederland een stijging van het aantal jongvolwassenen. Ook dat wijst op een inhaalslag van buitenlandse studenten die weer vrijer kunnen reizen.” Asielmigranten worden nog niet bij deze cijfers meegenomen. “Pas als je ingeschreven staat bij de gemeente, geld je als immigrant. Vluchtelingen uit Afghanistan bijvoorbeeld zullen we pas later in de cijfers zien.”

Dat de totale groei in september dit jaar zo opvallend groot is, komt volgens Traag waarschijnlijk omdat de emigratie nog steeds ‘behoorlijk achterblijft’. Of de bevolkingsgroei door zal zetten, is volgens de socioloog moeilijk te voorspellen. “Als je naar de normale seizoenspatronen kijkt, verwacht ik dat niet. Maar de coronapandemie heeft ons geleerd dat zo’n beetje alles wat standaard was, niet standaard blijft.”

Nederland

Ook de landelijke Nederlandse bevolkingscijfers stegen de afgelopen periode. In het derde kwartaal van dit jaar groeide de Nederlandse bevolking met bijna 59.000 inwoners. Dat is vergelijkbaar met de groei in het derde kwartaal van 2019. In de eerste twee kwartalen was de bevolkingsgroei nog duidelijk lager dan de periode vóór de uitbraak van het coronavirus.

Ook landelijk is de groei volgens onderzoekers van het CBS met name aan migratie te linken. In juli, augustus en september kwamen 49.000 meer migranten deze kant op dan er vertrokken naar het buitenland.

In 2020 was de bevolkingsgroei vanwege de uitbraak van het coronavirus gehalveerd. Er overleden veel meer mensen dan gebruikelijk vanwege de virusuitbraak. En door reisbeperkingen kwamen weinig migranten deze kant op.