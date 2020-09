Bevers liggen dwars bij bouw van gedroomde kabelbaan Floriade

Hoe de kabelbaan boven de Floriade eruit moet gaan zien. Beeld Arcadis

Het Oostenrijkse vervoersbedrijf Doppelmayr Cable Car leverde onder meer de kabelbaan die in Bolivia de steden La Paz en El Alto met elkaar verbindt, over een lengte van vier kilometer en eenzelfde hoogte. Daarbij vergeleken is de kabelbaan die de onderneming heeft ontworpen voor Almere maar een kleintje: 850 meter lang en 35 meter hoog.

Toch moet de tijdelijke kabelbaan de grote publiekstrekker worden voor de Floriade van 2022. Met 34 gesloten cabines is er ruimte voor 340 bezoekers, die vanaf het aandrijfstation bij de entree van de expo elektrisch aangedreven over het arboretum, de bloementuinen en de andere onderdelen naar de andere kant van het terrein zweven. Onderweg wordt ook nog de A6 gepasseerd.

Hit

De organisatie van de Floriade heeft grote verwachtingen van de kabelbaan. Een wereldtentoonstelling kan niet zonder reuzenrad of vergelijkbare attractie, redeneert de organisatie, en de kabelbaan moet de gang naar Almere extra aantrekkelijk maken. Het is de derde kabelbaan in het land, schrijft de gemeente in het voorstel voor de bouwvergunning; de kabelbanen in Valkenburg en Slagharen zijn al jaren een hit.

Beverburcht

Het stadsbestuur heeft de gemeenteraad donderdagavond aan zijn zijde nodig om een zogenoemde verklaring van geen bedenkingen af te kunnen geven voor de aanleg van de attractie. Het bestemmingsplan voorziet niet de komst van een kabelbaan en er moet deze maand worden begonnen met de werkzaamheden. Dat laatste heeft weer te maken met de aanwezigheid van een beverburcht in de buurt van de bouwplaats.

De bever is een beschermde diersoort en de wet stelt strenge eisen aan de bescherming van het leefgebied. Samen met de gemeentelijke ecoloog en een beverspecialist heeft de directie van de Floriade maatregelen opgesteld, waaronder het plaatsen van een wildcamera, het instellen van een tijdelijk vaarverbod en het neerleggen van takken en bomen op een andere oever als bouwpakket voor een nieuwe burcht.

De aanleg van de kabelbaan moet klaar zijn voor februari, wanneer de bevers weer aan de voortplanting gaan denken. Dat betekent dat de kabelbaan in juni van het volgend jaar in gebruik kan worden genomen. Dat zal alleen voor een select gezelschap zijn. Het grote publiek moet wachten tot de Floriade opent in april 2022. Na afloop van de tentoonstelling gaat de kabelbaan terug naar Oostenrijk.