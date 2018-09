Beveiliging vindt studenten na ontruiming, 31 arrestanten nog vast

Beveiligers hoorden rond 3.00 uur 's nachts stemmen in het UvA-gebouw. Bij het doorzoeken van het gebouw troffen ze een groep studenten aan.



De beveiliging kon één van hen bij de lurven grijpen, de andere bezetters wisten te ontkomen. De opgepakte student is overgedragen aan de politie.



Het is onduidelijk of de studenten na de ontruiming het gebouw in zijn geslopen, of al in het gebouw zaten.



"Het is een groot universiteitsgebouw. Overal zijn hoeken en gangetjes. Natuurlijk hebben we een grondige inspectie verricht, maar het is mogelijk dat deze groep zich te goed heeft verstopt," zegt een politiewoordvoerder.



Met deze aanhouding staat de teller na de ontruiming op 31 arrestaties. Allen zitten nog vast op het politiebureau.



Vrijdagavond eindigde het studentenprotest in het P.C. Hoofthuis in een ontruiming door de Mobiele Eenheid. De studenten demonstreerden vooral tegen de verschraling van het onderwijs, diversiteitsbeleid en werkdruk.