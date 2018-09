Beveiliging bij bijeenkomst rood raam Oude Kerk

Dat laat een woordvoerder van de kerk weten.



Tijdens de bijeenkomst zal directeur Jacqueline Grandjean betrokkenen 'perspectief en toelichting geven' over de installatie van het omstreden raam, dat een bestaand glas-in-loodraam vervangt.



Dreigementen

In de maanden die voorafgingen aan de plaatsing van het raam is veel rumoer geweest. Dieptepunt waren dreigementen aan het adres van een medewerker van de kerk.



Zij werd in augustus, voorgaand aan het kort geding tegen de plaatsing van het raam, anoniem gebeld en ontving meerdere anonieme sms'jes waarin gedreigd werd explosieven te plaatsen mocht het rode raam er komen.



"In één smsje stond dat het explosief al zou zijn geplaatst," zegt een woordvoerder van de kerk.



Aangifte

De medewerker heeft aangifte gedaan. Uiteindelijk kreeg de kerk in het kort geding groen licht het rode raam te plaatsen. Daarna stopten de dreigementen. "Het zou best kunnen dat het mensen waren die niet betrokken waren bij de zaak, en gewoon opschudding wilden veroorzaken," aldus de woordvoerder.



Hoewel het raam al eind mei is geplaatst, is de officiële onthulling uitgesteld. Daartoe besloot de directie na het kort geding.



Of het rode raam permanent blijft is nog de vraag. Er loopt nog een bezwaar van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB), die ook het kort geding had aangespannen. Op 9 oktober komt daarvan de uitslag.



Mocht de VVAB in het gelijk gesteld worden en de plaatsing van het rode raam als aantasting van het monument worden aangemerkt, dan moet de Oude Kerk het oude raam weer terugplaatsen.



Italiaanse kunstenaar

Het raam is onderdeel van de expositie van de Italiaanse kunstenaar Giorgio Andreotta Calò. Een van de voorwaarden bij de subsidie voor de tentoon­stelling was dat er een permanent aandenken aan de getoonde kunst zou komen - dat werd het rode raam.



Lees ook: Kunstenaar neemt Oude Kerk over, met een knipoog naar de Wallen