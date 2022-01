Beveiliging bij Amsterdamse Joodse instellingen wordt dynamischer

Leden van de marechaussee bewaken het gebouw van de Amsterdamse orthodox-joodse school Cheider in Buitenveldert. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente na een bericht hierover in De Telegraaf.

Joodse instellingen die zijn aangewezen als ‘hoogrisico-object’ worden door de politie, en in sommige gevallen de marechaussee, beveiligd. Volgens de gemeente is de afgelopen jaren de veiligheid van de meeste bewaakte panden aanzienlijk verbeterd. Daardoor kan de marechaussee nu meer oog hebben voor de omgeving. “Bijvoorbeeld door actief de buurt te verkennen,” staat in een verklaring. “Op deze manier wordt het zicht op de omgeving beter en is de marechaussee minder voorspelbaar voor eventuele kwaadwillenden.”

Ronny Naftaniel, voorzitter van het Centraal Joods Overleg (CJO), vindt de nieuwe aanpak ‘onverstandig’. Dat de veiligheid van panden is verbeterd, is volgens hem ‘onmiskenbaar het geval’. Toch acht hij het noodzakelijk dat op sommige plekken een gewapende eenheid voor te deur moet staan. “In bepaalde situaties zit het gevaar juist in die enkele idioot die probeert binnen te dringen. Dan moet je direct kunnen ingrijpen.” Hij vraagt zich af of dat nu wel goed mogelijk is.

Dynamische aanpak

Het is volgens Naftaniel niet vreemd dat de beslissing is gemaakt in een tijd dat het aantal bezoekers aan de Amsterdamse synagogen miniem is. “Het voelt natuurlijk raar om voor een synagoge te staan waar nu niemand in zit, maar dat gaat veranderen wanneer er weer meer kan. Ik hoop dat er dan qua beveiliging eenzelfde opschaling kan plaatsvinden qua beveiliging als tot nu toe gebeurde.”

Hoe de nieuwe dynamische aanpak er precies uit komt te zien en hoeveel mensen er worden ingezet, kan de marechaussee uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Andere gemeenten werken ook al op deze manier en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid onderschrijft deze werkwijze. Volgens de gemeente is dit eveneens afgestemd met stichting Bij Leven en Welzijn (BLEW), het adviesorgaan dat zich bezighoudt met de bescherming van de Joodse gemeenschap. De aanpak wordt over een jaar geëvalueerd.