Beveiligers Schiphol gaan 24 uur staken

Ook op andere locaties in het land zullen beveiligers meedoen met deze 24-uursstaking.



"We kondigen later nog aan op welke plekken beveiligers die dag allemaal nog meer staken. Maar Schiphol heeft van ons alvast een aanzegging gekregen, omdat een 24-uursstaking gevolgen heeft voor de luchthaven en het vliegverkeer," zegt een bestuurder van FNV.



Zes weken

De bonden hebben de betrokken beveiligingsbedrijven en Schiphol op de hoogte gebracht van de stakingsactie. Volgens Schiphol zouden 200.000 reizigers hierdoor gedupeerd worden. "Het zijn juist de reizigers die zorgen voor werkgelegenheid in de beveiligingsbranche," stelt de luchthaven.



Al zes weken houden beveiligers op verschillende plekken in het land werkonderbrekingen voor een betere cao. De acties begonnen op Schiphol en breidden zich daarna uit over de rest van het land.



Zo werden er werkonderbrekingen gehouden in de VU Amsterdam, bij het ministerie van Defensie en bij MSD Oss. Sinds dinsdag leggen beveiligers in het UMC Maastricht twee keer per dag het werk een half uur neer. Die actie duurt tot 2 september.



Schiphol wilde een totaalverbod op de acties tot 30 september, maar de rechter ging daar niet in mee.



De beveiligers eisen onder meer een loonsverhoging van 3 procent, gunstigere roosters en meer zekerheid.