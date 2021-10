Beveiliger mishandeld bij gewapende overval telecomwinkel Kinkerstraat

De politie roept getuigen van de gewapende overval aan de Kinkerstraat op zich te melden. Beeld Monique Kleeman

De politie heeft drie verdachten aangehouden. Een vierde verdachte - geheel gekleed in het zwart, met zwart mondkapje - is nog op de vlucht. De politie roept getuigen op zich te melden.

Welk wapen er is gebruikt bij de overval, daar doet de politiewoordvoerder geen uitspraken over. Of er buit is gemaakt wilde de politie evenmin zeggen.

Zojuist zoveelste overval op een #Telecom winkel aan de #Kinkerstraat in Amsterdam. Politie bezig met onderzoek. Getuige geweest ? 0900-8844 pic.twitter.com/q4KQvda8wO — Robby Hiel (@PersburoUNN) 25 oktober 2021