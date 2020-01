Beveiliger Ajax mag blijven werken ondanks vondst pepperspray

Beeld ANP

De politie trof bij de beveiliger op 25 maart een busje pepperspray in de buddyseat van zijn brommer. Pepperspray is in Nederland verboden op grond van de wet Wapens en munitie. Hierop werd de man aangehouden en besloot de korpschef om de man zijn toestemming om als beveiliger te werken in te trekken.

De beveiliger verklaarde bij de rechtbank het busje pepperspray te hebben ingenomen toen hij aan het werk was bij een openbare training van Ajax. Tijdens het fouilleren trof hij bij een man een mes aan. Op hetzelfde moment zag hij een busje pepperspray op de grond liggen, dat hij in zijn jaszak stopte. Nadat hij de man en het mes had overgebracht naar een besloten ruimte is hij verdergegaan met zijn werk.

Vergeten

Enkele weken later trok de beveiliger naar eigen zeggen weer zijn jas aan om weer te gaan werken en vond het busje pepperspray. Hij besloot het in de buddyseat van zijn brommer te leggen om het later in te leveren bij de politie. Onderweg werd hij aangehouden door de politie en werd het busje pepperspray gevonden.

De rechtbank is van mening dat de beveiliger inderdaad een fout heeft gemaakt door het busje pepperspray niet direct in te leveren nadat hij het gevonden had, maar vindt dat zijn betrouwbaarheid om als beveiliger te werken daardoor niet in het geding komt. De rechter vindt het niet ondenkbaar dat de beveiliger het busje pepperspray is vergeten nadat hij het mes had gevonden. De toestemming van de steward, die al zeventien jaar beveiligingswerkzaamheden verricht en in die tijd nooit in de fout is gegaan, had daarom niet ingetrokken mogen worden.