Beurzen veren op na brexit-drama

Beleggers trokken zich op aan de hogere slotstanden op Wall Street.



De onzekerheid die heerst rond de brexitdeal tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie bleef wel boven de markt hangen.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,6 procent in de plus op 528,03 punten. De MidKap klom 0,8 procent tot 725,32 punten. De beursgraadmeter Frankfurt en Parijs stegen tot 0,9 procent. Londen klom 0,6 procent. De Britse banken Barclays (plus 0,2 procent) en Royal Bank of Scotland (plus 0,7 procent) toonden wat herstel na de forse afstraffing een dag eerder. Ook de Britse huizenbouwers veerden weer wat op.



ABN AMRO daalt

Bij de hoofdfondsen in Amsterdam daalde ABN AMRO na een positief begin aan de handel 1,2 procent. Beleggers waren niet onder de indruk van de nieuwe financiële doelen die de bank tijdens een investeerdersdag presenteerde. OCI klom 3,5 procent in de MidKap. De kunstmestproducent zag de omzet in het derde kwartaal flink groeien.



In de MidKap won OCI 0,3 procent. De kunstmestproducent zag de omzet in het derde kwartaal flink groeien. Metalenspecialist AMG, die lithiumchemicaliën gaat leveren aan het Koreaanse Ecopro, ging aan kop met een plus van 4 procent. Bij de kleinere bedrijven zakte Nedap 3 procent na een handelsbericht. Brill won 7 procent. De wetenschappelijk uitgever bleef in een nieuwe handelsupdate bij zijn onlangs bijgestelde verwachtingen.



De Europese chipbedrijven kampten met tegenvallende resultaten en vooruitzichten van de Amerikaanse chipontwikkelaar Nvidia. In Parijs zakte STMicroelectronics 1,1 procent. ASML, ASMI en Besi verloren in Amsterdam tot 0,4 procent. Het Franse mediaconcern Vivendi dikte 4,7 procent aan na goed ontvangen kwartaalresultaten. De Franse producent van staalproducten Vallourec kelderde 18 procent na teleurstellende cijfers.



Tevreden

Beleggers waren wel tevreden over de resultaten van Rovio Entertainment. De maker van het computerspel Angry Birds klom 11 procent in Helsinki. De euro was 1,1361 dollar waard, tegen 1,1330 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,6 procent duurder op 57,35 dollar. Brentolie klom ook 1,6 procent in prijs, tot 67,69 dollar per vat.