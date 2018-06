Beurzen lager richting ECB-besluit

Ook werd gewacht op mogelijke verdere Amerikaanse importheffingen op Chinese goederen.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1 procent lager op 558,30 punten. De MidKap zakte 0,5 procent tot 801,69 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt leverden tot 0,6 procent in.



De ECB vergadert donderdag in de Letse hoofdstad Riga. De centrale bank zal naar verwachting de rente ongewijzigd laten, maar er wordt gespeculeerd dat de ECB plannen gaat aankondigen voor het beëindigen van zijn omvangrijke opkoopbeleid. Mogelijk zal ECB-president Mario Draghi zeggen dat het opkoopprogramma eind dit jaar zal aflopen.



Adviesverlaging

Grootste daler in de AEX was informatieleverancier RELX met een verlies van 3,6 procent na een adviesverlaging door UBS. Verlichtingsbedrijf Signify ging aan kop met een plus van 1 procent.



Unilever zakte 3,4 procent. Het levensmiddelenconcern waarschuwde dat de omzetgroei in de eerste jaarhelft waarschijnlijk onder de bandbreedte van 3 tot 5 procent zal uitkomen. Dat komt onder meer door de negatieve effecten van stakingen in Brazilië. Ook raakt het bedrijf waarschijnlijk zijn notering in de belangrijke Londense FTSE 100-index kwijt.



In de MidKap sloot roestvrijstaalmaker Aperam de rij met een min van 3,5 procent na een adviesverlaging door Credit Suisse. Koploper was metalenspecialist AMG met een plus van 1,4 procent.



Adyen

Op de lokale markt klom Adyen bijna 3 procent tot 468,00 euro. Het fintechbedrijf beleefde woensdag een spetterende eerste handelsdag. De aandelen waren zo in trek dat de beurskoers meteen bijna verdubbelde.



In Londen won Rolls-Royce 2,7 procent. De Britse bouwer van vliegtuig- en scheepsmotoren schrapt 4600 banen om kosten te besparen. De Britse softwaremaker Aveva klom 12 procent na sterke jaarresultaten. Volkswagen zakte 0,2 procent in Frankfurt. De autobouwer is in Duitsland akkoord gegaan met een megaboete ter waarde van 1 miljard euro vanwege het sjoemelsoftwareschandaal.



De euro was 1,1821 dollar waard, tegen 1,1783 dollar op woensdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,2 procent tot 66,76 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent minder op 76,57 dollar per vat.