Beurzen lager door Italiaanse zorgen

De aandacht ging onder meer uit naar de Italiaanse begrotingsplannen, die voor verdere onrust zorgden op de beurs in Milaan.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent in de min op 552,75 punten. De MidKap zakte ook 0,2 procent, tot 784,26 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs leverden tot 0,5 procent in.



Begrotingstekort

De hoofdindex in Milaan daalde ruim 2 procent. De nieuwe Italiaanse regering heeft het begrotingstekort voor 2019 vastgesteld op 2,4 procent, terwijl de financiële markten hadden gerekend op een tekort van rond de 2 procent.



Air France-KLM zakte 0,9 procent in de MidKap. Topman Ben Smith van de luchtvaartcombinatie wordt tot het einde van het jaar ook eindverantwoordelijk voor dochterbedrijf Air France. Hij is daarmee nu de aangewezen persoon om de stroef lopende loononderhandelingen vlot te trekken met de Franse pilotenbonden, die zijn voorganger de kop kostten.