Beurzen gemengd in afwachtende handel

De AEX-index op Beursplein 5 flirtte met de 500 puntengrens en noteerde rond het middaguur 0,2 procent hoger op 498,83 punten. De hoofdindex, die op 17 december onder de 500 punten zakte, stevent af op een weekwinst van ruim 1 procent. De MidKap daalde 0,2 procent tot 691,10 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt zakten tot 0,3 procent. Londen steeg 0,3 procent.



Grootste stijger bij de hoofdfondsen was levensmiddelenconcern Unilever met een winst van 1,2 procent. Industrieel toeleverancier Aalberts sloot de rij met een verlies van 1 procent. In de MidKap gingen groothandelsbedrijf Sligro en bouwer BAM aan kop met plussen van 1,3 procent. Kunstmestproducent OCI stond onderaan met een min van 1,8 procent.



In Parijs daalde Renault meer dan 2 procent. De Franse autobouwer stelt na een intern onderzoek geen bewijs te hebben gevonden dat de in Japan gearresteerde topman Carlos Ghosn fraude heeft gepleegd bij het concern. Ghosn zit al sinds half november vast in Japan op verdenking van onder meer belastingfraude bij Nissan, waar hij ook topman was.



Daimler verloor verder 1,8 procent in Frankfurt. Het Chinese autobedrijf Geely is naar verluidt bezig ruim de helft van zijn belang van bijna 10 procent in zijn Duitse branchegenoot te verkopen. Richemont klom ruim 2 procent in Zürich. De Zwitserse producent van luxegoederen heeft in de belangrijke feestdagenperiode last gehad van de protesten door gele hesjes in Parijs, maar zag desondanks de omzet stijgen.



In Brussel zat bierreus AB InBev bijna 6 procent in de lift. 's Werelds grootste brouwer overweegt volgens ingewijden een beursgang van zijn Aziatische divisie. Een deal, in welke vorm dan ook, zou het bedrijf miljarden op kunnen leveren.



De euro was 1,1522 dollar waard, tegen 1,1517 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent in prijs tot 52,97 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent meer en werd verhandeld voor 62,00 dollar per vat.