Beurzen Europa doen stapje terug

Beleggers hielden de ontwikkelingen rond de brexit en de Italiaanse begrotingsplannen in de gaten. Ook wordt uitgekeken naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) later op de dag.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent lager op 508,07 punten. De MidKap verloor 0,4 procent tot 666,32 punten. De beursgraadmeter in Parijs bleef vrijwel vlak en Londen daalde 0,1 procent. Frankfurt steeg 0,1 procent.



Begrotingstekort

De hoofdindex in Milaan won 0,5 procent. De Italiaanse premier Giuseppe Conte is bereid om het begrotingstekort volgend jaar lager te laten uitvallen dan aanvankelijk gemeld. In plaats van een tekort van 2,4 procent van het Italiaanse bruto binnenlands product (bbp) stelt Conte nu een tekort voor van 2,04 procent aan Brussel.



Verzekeraar Aegon was de grootste daler bij de hoofdfondsen op het Damrak met een verlies van 1,1 procent. Biotechnoloog Galapagos voerde de stijgers aan met een winst van 2,7 procent. In de MidKap stond baggeraar Boskalis onderaan met een min van 2,7 procent. Koploper was betaalbedrijf Adyen met een plus van 2,2 procent.



Kleinere bedrijven

Bij de kleinere bedrijven kreeg funderingsspecialist Sif er meer dan 3 procent bij na een opdracht van Dredging International. Curetis klom bijna 6 procent. De biotechnoloog zet het mes in bijna een derde van het personeelsbestand.



In Zürich zag GAM ruim een kwart aan beurswaarde verdampen. De Zwitserse vermogensbeheerder voorziet een verlies in 2018 en schrapt het dividend. Het Duitse reisconcern TUI steeg meer dan 5 procent in Frankfurt dankzij een flinke winst in het afgelopen boekjaar. Metro kelderde bijna 8 procent na een winstwaarschuwing van het Duitse groothandelsbedrijf. In Madrid won Telefónica 1,7 procent. De activistische investeerder Elliott Management heeft volgens de nieuwssite El Confidencial overwogen om een belang te nemen in het Spaanse telecombedrijf.



De euro was 1,1374 dollar waard, tegen 1,1360 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder op 50,99 dollar. De prijs van Brentolie zakte 0,3 procent tot 59,96 dollar per vat.