Verliesdag voor Europese beurzen

In de middag doken de koersen echter in het rood. De beurzen moesten het doen zonder richting uit de Verenigde Staten, waar de markten gesloten blijven vanwege President's Day.



De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,7 procent lager op 528,76 punten. De MidKap ging 0,2 procent omlaag tot 808,23 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs daalden tot 0,6 procent.



De staalsector stond in de belangstelling van beleggers. De VS overwegen een importtarief te gaan hanteren voor aluminium en staal uit het buitenland. Staalbedrijf ArcelorMittal won 1,3 procent en behoorde daarmee tot de winnaars in de AEX. Kabel- en telecomconcern Altice sloot de rij met een verlies van 2,8 procent.



MidKap

In de MidKap ging beursintermediair Flow Traders aan kop met een plus van 3,6 procent. Air France-KLM verloor 0,1 procent. De luchtvaartcombinatie had te maken met een pilotenstaking bij Transavia, maar kreeg wel een adviesverhoging door HSBC. Navigatiebedrijf TomTom verloor 4,2 procent en was de grootste daler bij de middelgrote fondsen. Op de lokale markt zakte beursuitbater Euronext 0,5 procent na publicatie van de jaarcijfers.



In Frankfurt verloor Daimler 2,1 procent. De krant Bild am Sonntag schreef dat Amerikaanse onderzoekers bewijzen hebben gevonden dat ook de eigenaar van Mercedes-Benz sjoemelsoftware gebruikte waarmee emissietesten beïnvloed konden worden.



Siemens

Siemens verloor 0,3 procent. Het Duitse industrieconcern brengt zijn gezondheidstak Healthineers nog voor de zomer naar de beurs. Het onderdeel dat ziekenhuisapparatuur maakt is een belangrijke concurrent van Philips (min 1,4 procent).



Reckitt Benckiser zakte 7,5 procent in Londen. De Britse eigenaar van merken als Nurofen, Strepsils en Durex heeft een matig jaar beleefd. Het bedrijf kampte onder meer met een cyberaanval die leidde tot productieverstoringen.



De euro was 1,2398 dollar waard, tegen 1,2444 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse ruwe olie kostte 1,2 procent meer op 62,44 dollar. Brentolie werd 1,1 procent duurder op 65,53 dollar per vat.