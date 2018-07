Beursgigant CBOE vlucht van Londen naar Amsterdam

Vergunning

Het beursbedrijf heeft een vergunning aangevraagd bij financieel toezichthouder AFM. "We hebben goede relaties met zowel AFM als De Nederlandsche Bank, die een goed begrip hebben van de aandelen- en derivatenmarkt. Bovendien kennen we Amsterdam goed omdat ons Europese clearinghouse Euro CCP hier is gevestigd." De aandelenadministrateur is gevestigd in het WTC.



Zowel wat betreft marktaandeel als naar waarde van handel is CBOE Europe de grootste beurs van Europa en een van de grootste ter wereld. Het bedrijf ontstond in 1973 in Chicago, als eerste optiebeurs ter wereld.



Kleinere financials

Amsterdam trok tot nu vooral kleinere financials. Eerder al kozen beursbedrijven Market Axxess, Nex Group en de handelstak van Bloomberg voor Amsterdam. Ook flitshandelaren Jane Street, Radix, Hard Eight, Tower Research Quantlab en Tradeweb hebben inmiddels voor Amsterdam gekozen.



Daarbij ging het telkens om enkele tientallen arbeidsplaatsen. Hoe veel mensen CBOE meeneemt is nog niet bekend. In Londen werken nu circa 80 mensen voor het bedrijf, maar CBOE houdt er een kantoor voor de Britse markt. Volgens een woordvoerder zullen in Amsterdam zowel Britse expats als lokale mensen komen te werken.



Vorige week maakte de Spaanse bouwgignant Ferrovial bekend zijn internationale activiteiten van Engeland naar Amsterdam te verhuizen. Eerder besloot medcijnbureau EMA al de overstap te maken.



Lees ook: Zuidas maakt zich klaar voor EMA