Beurs hoger na regeringsvorming Italië

Beleggers reageerden opgelucht dat Italië toch een nieuwe regering krijgt en nieuwe verkiezingen uitblijven. Verder bleef het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en Europa de markten in de greep houden en werd uitgekeken naar het Amerikaanse banenrapport.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,7 procent hoger op 556,64 punten. De MidKap klom ook 0,7 procent, tot 794,15 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1 procent.



De hoofdindex in Milaan won 1,1 procent onder leiding van de Italiaanse banken. Italië krijgt toch een eurosceptische regering met als partners de protestbeweging M5S en de rechts-nationalistische Lega. De partijloze jurist Giuseppe Conte gaat het kabinet leiden, dat vrijdagmiddag wordt beëdigd.



Vleugellam

Ook de andere Europese banken, die eerder deze week hard werden getroffen door het Italiaanse politieke drama, veerden op. In Parijs stegen BNP Paribas, Société Générale en Crédit Agricole tot 2,5 procent. Deutsche Bank klom 1,8 procent in Frankfurt ondanks een ratingverlaging door kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P).



Op het Damrak behoorden de banken en verzekeraars eveneens tot de kopgroep. ING klom 1,8 procent en Aegon steeg 1,7 procent. ABN AMRO won 1,3 procent.



De bank bevestigde dat een groep hoge managers de toezichthouders en grootaandeelhouder Financiën heeft gewaarschuwd dat het concern door de vertrouwenscrisis in de top vleugellam is geworden. De managers signaleren een gebrek aan strategie en vrezen dat de bank uiteindelijk zal worden overgenomen.



ArcelorMittal

Staalconcern ArcelorMittal was koploper in de AEX met een winst van 2,1 procent na invoering van de Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium uit Europa. Informatieleverancier Wolters Kluwer sloot de rij met een min van 1,5 procent na een adviesverlaging door Kepler Cheuvreux.



In de MidKap klom AMG 1,6 procent. Volgens de metalenspecialist zijn de operaties in Brazilië weer genormaliseerd. Eerder deze week sloot AMG een tantaliummijn in Brazilië als gevolg van een truckersstaking.



De euro was 1,1671 dollar waard, tegen 1,1677 dollar op donderdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,1 procent tot 66,97 dollar. Brentolie kostte een fractie minder op 77,54 dollar per vat.