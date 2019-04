Beurs Amsterdam sluit onveranderd

Op het Damrak stond ASML onder druk, na een bericht over spionage door China bij het bedrijf.



AEX

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde vrijwel onveranderd op 561,83 punten. De MidKap steeg 0,7 procent tot 808,51 punten. Parijs klom 0,7 procent en Frankfurt won 0,3 procent. Londen ging een fractie omlaag. De Britse premier Theresa May krijgt tot 1 november de tijd om haar brexitdeal door het Britse parlement te loodsen.



Bedrijfsgeheimen ASML

ASML verloor 0,8 procent in de AEX. Chinese spionnen zouden op grote schaal bedrijfsgeheimen hebben gestolen van de chipmachinemaker. De daders zijn hooggeplaatste onderzoeksmedewerkers van het bedrijf, die indirecte banden hebben met het Chinese ministerie van Wetenschap en Technologie, schrijft Het Financieele Dagblad. ASML ontkent dat er sprake was van Chinese spionage en spreekt van bedrijfsdiefstal.



Op de lokale markt steeg Neways Electronics bijna 3 procent. De producent van elektrotechnische componenten sleepte in het eerste kwartaal flink meer orders in de wacht. Curetis zakte 4 procent. Het in Amsterdam genoteerde Duitse biotechnologiebedrijf leed vorig jaar meer verlies.



Buitenland

In Parijs kreeg LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) er 4,6 procent bij en tikte de hoogste koers ooit aan. De Franse producent van luxegoederen heeft in het eerste kwartaal fors meer omzet gedraaid. Vooral met de luxemerken Louis Vuitton en Christian Dior deed het bedrijf goede zaken. Concurrent Kering, eigenaar van Gucci, won 2,2 procent.



De resultaten van Sodexo (plus 2,9 procent) vielen ook in goede aarde. Het Franse schoonmaak- en cateringbedrijf boekte meer omzet in de eerste jaarhelft en handhaafde zijn financiële doelen.



Valuta

De euro stond op 1,1262 dollar, tegen 1,1269 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,6 procent tot 63,56 dollar. Brentolie werd 1 procent goedkoper op 71,02 dollar per vat.